قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار الدكتور مصطفى السيد بلاسي، وعضوية المستشارين أحمد أسامة دبوس وعبد العزيز عبد الستار فهمي، إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل ثالث، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، في القضية رقم 28062 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2457 لسنة 2020 كلي شمال بنها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وهم محمد س.، ونبيل إ.، وجمعة س.، اتهام قتل المجني عليهما محمد زايد سالم نصر، ومحمد عبد المجيد كيلاني، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.



وكشفت أوراق القضية عن أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية وتوجهوا إلى المكان الذي اعتاد المجني عليهما المرور منه، وكمنوا لهما وأطلقوا أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابتهما التي أودت بحياتهما.



وتضمنت الاتهامات الشروع في قتل المجني عليه علاء محمود عبد المؤمن، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم.