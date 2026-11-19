ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية من أمام المنازل وفي الشوارع، باستخدام أسلوب المغافلة، وذلك عقب تحريات مكثفة وعمليات رصد وتتبع لنشاط المتهمين.



وجاءت الحملة بقيادة مباحث مركز شرطة بنها، تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وبقيادة العقيد الدكتور محمد مطر، رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، والمقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز بنها، وبمشاركة معاونيه الرائد أحمد عصام، والرائد محمد صلاح، والنقيب عمرو طاحون.

وكشفت التحريات عن تحديد هوية المتهمين، حيث تمكنت القوات من ضبط 5 أشخاص، وهم: ح. ك، 44 سنة، من قرية بطا، وأ. ع، 34 سنة، من جمجرة، وف. م، 26 سنة، من الشدية، وأحمد فاروق، 24 سنة، من ميت غمر، وع. غ، 31 سنة، من كفر الجزار.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من الدراجات النارية المستولى عليها، والتي تنوعت وقائع سرقتها بين مدينة بنها ومركز بنها وعدد من مراكز محافظة القليوبية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وضبط الخارجين على القانون.