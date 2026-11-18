أجرى أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، جولة ميدانية بإدارة العبور التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس والمنشآت التعليمية، وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وشملت الجولة تفقد مدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسي، ومدرسة التربية الفكرية، إلى جانب مركز الدعم والإرشاد النفسي، حيث تابع وكيل المديرية سير العمل داخل تلك المؤسسات، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، ومدى انتظام الأداء التعليمي والإداري.

ورافق وكيل المديرية خلال الجولة مدير إدارة العبور التعليمية ووكيل الإدارة، حيث جرى متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالعملية التعليمية، والوقوف على احتياجات المدارس ومراكز تقديم الخدمات التعليمية والنفسية.

وأكد أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، خلال الجولة، أن المتابعات الميدانية تستهدف الوقوف على أرض الواقع على مستوى الأداء داخل المدارس، والتعرف على التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية، والعمل على تذليل العقبات بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأضاف أن الاهتمام بمدارس التربية الفكرية ومراكز الدعم والإرشاد النفسي يأتي في إطار الحرص على تقديم رعاية تعليمية ونفسية متكاملة للطلاب، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز جودة العملية التعليمية.

واختتم وكيل المديرية جولته بعقد اجتماع مع ممثلي أصحاب المدارس، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة بمحافظة القليوبية.