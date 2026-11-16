القبض على عامل سرق حقيبة من داخل عيادة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقائب خاصة بالعاملين بإحدى العيادات بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من (عاملة بالعيادة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبتها وبداخلها (مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية) بأسلوب "المغافلة" من داخل العيادة محل عملها.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بالصور (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،



وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

