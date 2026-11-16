برئاسة شريف باشا.. انطلاق أول اجتماعات البرلمان لتنفيذ مخرجات "منتدى مصر 2026"

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، في أول جلسة برلمانية تعقدها اللجان النوعية لمتابعة وتنفيذ مخرجات "منتدى مصر 2026"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وتتصدر "صحة النواب" المشهد البرلماني كأول لجنة تبدأ التحرك العملي لتحويل التوصيات الاستراتيجية للمنتدى إلى واقع تشريعي وتنفيذي، في إطار تنسيق متكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان سرعة تفعيل أهداف الدولة في القطاع الصحي.

وتناقش الجلسة الاستثمار في الكوادر البشرية الطبية، وسبل تعزيز بيئة العمل داخل المستشفيات والمؤسسات العلاجية بمختلف المحافظات، إلى جانب استعراض الخطط التنفيذية لبرامج الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع تجسيداً لدور اللجنة الرقابي والتشريعي، وحرصها على الشراكة الفاعلة مع الحكومة لضمان انعكاس مخرجات المنتدى إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.