جهاد حسام الدين: تعرضت للتنمر في المدرسة.. وتربيت في بيت مصري أصيل

في حديث اتسم بالصراحة والإنسانية، تحدثت الفنانة جهاد حسام الدين عن جانب من رحلتها الشخصية وتجاربها الحياتية، وذلك خلال مشاركتها في ندوة «كبرنا على الشاشة»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث استرجعت محطات مهمة من طفولتها ونشأتها، وكشفت عن الصعوبات التي واجهتها في مراحل مختلفة من حياتها، مؤكدة أن الفن كان بمثابة طوق النجاة بالنسبة لها.

وقالت جهاد حسام الدين إنها تعرضت للتنمر خلال فترة دراستها في المدرسة، وهي تجربة تركت بداخلها العديد من المشاعر والتساؤلات، وجعلتها تمر بفترات من الحيرة وعدم القدرة على فهم نفسها أو تحديد الطريق الذي ترغب في السير فيه، مشيرة إلى أنها كانت تشعر في بعض الأوقات بأنها تائهة وسط التحديات التي تواجهها.

وأضافت أن نشأتها كانت داخل بيت مصري أصيل، وهو ما ساهم في تشكيل شخصيتها وتكوين وعيها بالحياة، موضحة أن التربية والقيم التي نشأت عليها كان لها تأثير كبير في تكوينها الإنساني، وأن كل مرحلة عمرية مرت بها حملت معها تحديات وصعوبات مختلفة، لم تكن جميعها سهلة أو بسيطة.

وأشارت إلى أن رحلة الإنسان لا تخلو من الأزمات والتجارب الصعبة، وأن كل مرحلة تحمل اختباراتها الخاصة، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو الإنساني، مؤكدة أن ما يمر به الإنسان من مواقف وتجارب يترك أثره في تكوين شخصيته، ويساهم في تشكيل نظرته لنفسه وللعالم من حوله.

وأكدت جهاد حسام الدين أن الفن كان من أهم الأشياء التي ساعدتها على تجاوز الكثير من مشاعر التيه والصعوبات التي مرت بها، واصفة إياه بأنه «منجي»، باعتباره مساحة استطاعت من خلالها التعبير عن نفسها ومشاعرها، وتحويل ما مرت به من تجارب إلى طاقة إبداعية.

ويأتي حديث جهاد حسام الدين خلال ندوة «كبرنا على الشاشة» في إطار الحوارات التي تفتح مساحة أمام الفنانين للحديث عن تجاربهم الشخصية والإنسانية، بعيدًا عن الأضواء والأدوار الفنية، وتسليط الضوء على الظروف والتحديات التي ساهمت في تشكيل شخصياتهم وصناعة رحلتهم داخل عالم الفن.

وتحمل مشاركة جهاد حسام الدين في الندوة رسالة إنسانية مهمة، مفادها أن الطريق نحو اكتشاف الذات وتحقيق الحلم قد لا يكون سهلًا، وأن التجارب القاسية، مهما تركت من آثار، يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق جديدة، خاصة عندما يجد الإنسان شغفه الحقيقي والمساحة التي يستطيع من خلالها التعبير عن نفسه.

ومن خلال كلماتها، قدمت جهاد حسام الدين جانبًا صادقًا من رحلتها، مؤكدة أن وراء كل تجربة فنية حكاية إنسانية، وأن الفن لا يقتصر فقط على الوقوف أمام الكاميرا، بل قد يكون وسيلة للنجاة والتصالح مع الذات وفهم الحياة بصورة أعمق.