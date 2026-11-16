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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اختاروا من تتابعون بعناية.. الإفتاء تحذر من تأثير محتوى السوشيال ميديا على سلوك الأبناء

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

حذرت دار الإفتاء المصرية من التأثير المتزايد لمتابعة المحتويات والأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك الإنسان وأفكاره وتوجهاته، مؤكدة أن هذه التأثيرات تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الأسرة في العصر الحالي، في ظل الدور الذي تؤديه المنصات الرقمية في تشكيل الوعي والتأثير في القيم والسلوكيات.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اختيار المحتوى الذي يتابعه أفراد الأسرة، وكذلك الأشخاص الذين يحرصون على متابعتهم، يجب أن يكون قائمًا على الوعي والحرص على انتقاء المحتوى اللائق ومتابعة الأشخاص الموثوقين والمتخصصين، لما لذلك من أثر مباشر في تكوين الأفكار وتوجيه السلوك.

وأضافت أن الأشخاص الذين يتابعهم الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن اعتبارهم بمثابة الصديق أو الجليس الذي يصاحبه في حياته اليومية، إذ قد يترك ما يقدمونه من أفكار ومضامين أثرًا واضحًا في قناعاته وتوجهاته، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة المحتوى المتداول وعدم التعامل مع المتابعة باعتبارها أمرًا عابرًا لا يترتب عليه تأثير.

واستشهدت  الإفتاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على حسن اختيار الأصدقاء، لما للصاحب من أثر في دين الإنسان وأخلاقه وسلوكه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»، وهو الحديث الذي رواه الترمذي في سننه.

التدقيق في اختيار الأشخاص

وأكدت الدار أن دلالة الحديث تمتد إلى أهمية التدقيق في اختيار الأشخاص الذين يحيط الإنسان نفسه بهم ويتأثر بأفكارهم، سواء في الواقع أو عبر المنصات الرقمية، إذ يمكن للمحتوى الذي يقدمه بعض المؤثرين أن يسهم في تشكيل طريقة التفكير وتكوين المواقف تجاه القضايا المختلفة، بما يجعل الوعي في اختيار من تتم متابعتهم ضرورة لحماية الفرد والأسرة.

كما استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يوضح أثر الصحبة الصالحة والصحبة السيئة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوْءِ؛ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا مُنْتِنَةً»، وهو حديث متفق عليه.

وأشارت إلى أن الحديث يقدم مثالًا واضحًا على اختلاف أثر الصحبة في الإنسان؛ فالجليس الصالح يعود بالنفع على من يجالسه، بينما قد تترتب على مصاحبة الشخص السيئ أضرار وآثار سلبية، وهو ما ينطبق على طبيعة الحسابات والمحتويات التي يتعرض لها المستخدمون باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أن حماية الأسرة لا تقتصر على متابعة الأبناء في حياتهم اليومية، بل تشمل أيضًا الاهتمام بما يشاهدونه ويتابعونه عبر الإنترنت، وتوعيتهم بأهمية اختيار المحتوى الهادف والأشخاص أصحاب المعرفة والتخصص والموثوقية، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وصيانة الهوية الأسرية من التأثيرات السلبية.

دار الإفتاء تأثير السوشيال ميديا تربية الأبناء حماية الأسرة صيانة الهوية الأسرية اختيار المحتوى الرقمي الصحبة الصالحة

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