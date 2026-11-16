قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014
مصرع فني لحام وإصابة 3 عمال أثناء صيانة موزع كهرباء بالهرم
وزير المالية: صادرات مصر الرقمية حققت 7 مليارات دولار
الصحة: برنامج تدريبي لتعزيز تسويق الخدمات وتنافسية المؤسسات في السياحة العلاجية
بروتوكول تعاون بين الرقابة النووية والجهاز التنفيذي لتطوير مشروعات محطات الكهرباء النووية
وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي متاحف ومؤسسات ثقافية صينية
مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور
الحرس الثوري: السيطرة على مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 في جزيرة قشم
أصيب بسكتة قلبية مفاجئة.. وفاة عريس بمطروح قبل ساعات من زفافه
تصل إلى الضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي السيارات على الطرق السريعة
هشم رأسيهما.. تفاصيل إنهاء مذيع قناة فضائية حياة طفليه بزعم السرقة في الطالبية
أم تستغيث بوزير التعليم عبر فيس بوك: “ابني صباعه اتقطع في مدرسته”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: لا تصادروا حق الشباب في السؤال.. فاحترام عقولهم أساس بناء الوعي

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، إن ثقافة الحوار والإنصات واحترام عقول الشباب تمثل أساسًا رئيسًا في بناء الوعي وتعزيز التفاهم والتعايش المجتمعي، مشددًا على أن الشباب شركاء في صناعة المستقبل، وأن تمكينهم يبدأ باحترام عقولهم والاستماع إلى أفكارهم وعدم مصادرة حقهم في السؤال والمناقشة والتعبير عن آرائهم، وأوضح أن الحوار ثقافة أصيلة في الإسلام، الذي أرسى مبادئ الحكمة واحترام الآخر وحسن عرض الحجة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، وجعل الشورى والمشاركة وإعمال العقل من القيم التي تسهم في بناء الإنسان الواعي القادر على تحمل المسؤولية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته بالنسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحت شعار «قيمنا قوتنا»، إلى أن المنتدى لا يمثل مجرد ملتقى شبابي، بل يجسد منهجًا تربويًّا ومنصة حقيقية للتواصل مع الشباب ومناقشة أفكارهم وقضاياهم، مؤكدًا ضرورة عدم مصادرة حقهم في السؤال أو التضييق على رغبتهم في المعرفة والتفكير، مستشهدًا بنماذج من السيرة النبوية الشريفة التي تعكس احترام عقل الإنسان وإتاحة المجال أمامه للتفكير والتدبر وإبداء الرأي والمشاركة، وأشاد صديق برؤية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمامه المستمر بدعم الشباب وتوعيتهم، وترسيخ ثقافة الحوار معهم، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع وصناعة مستقبله.

التفكير النقدي لدى الشباب

وأوضح الدكتور محمود صديق، أن التحديات الفكرية والاجتماعية والرقمية المتسارعة تفرض ضرورة تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقيقة والشائعة، وبين الرأي والحقيقة العلمية، والقدوة الحقيقية والشهرة الزائفة، موضحًا أن القيم ليست مجرد شعارات، وإنما مبادئ ينبغي أن تنعكس على سلوك الإنسان وقراراته وعلاقاته بالآخرين، ودعا الشباب إلى عدم الخوف من السؤال أو التردد في التعبير عن آرائهم، وجعل الحوار سبيلًا للمعرفة والتفاهم لا وسيلة للخصومة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى اختلاف في القلوب، وأن الحوار الحقيقي يفتح آفاقًا للتعارف والتعايش وقبول الآخر.

وأكد رئيس جامعة الأزهر على مسؤولية المؤسسات التعليمية والتربوية في تحويل الحوار إلى ممارسة يومية، وإتاحة مساحات أوسع أمام الطلاب للمناقشة والمشاركة، والاستماع إلى مقترحاتهم وتشجيع مبادراتهم وربط ما يتعلمونه بقضايا المجتمع واحتياجات الوطن، مؤكدًا أن مسؤولية جامعة الأزهر لا تقتصر على تخريج المتخصصين في مختلف العلوم، بل تمتد إلى إعداد إنسان واعٍ معتز بهويته، منفتح على العالم، وقادر على الحوار والإبداع وخدمة وطنه والإنسانية، ودعا في ختام كلمته إلى تحويل توصيات منتدى «اسمع وتكلم» إلى مبادرات وبرامج عملية تصل إلى المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بما يجعل الاستماع إلى الشباب منهجًا دائمًا، ويحول أفكارهم الجادة إلى فرص حقيقية للمشاركة والعمل والإنجاز.

ويُعد منتدى «اسمع وتكلم»، الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، منصة حوارية لتعزيز التواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومناقشة القضايا الفكرية والمجتمعية التي تشغلهم. ويشهد المنتدى هذا العام مناقشة محورين رئيسين؛ يتناول الأول الجوانب القانونية والمؤسسية لحماية القيم والأخلاق، ودور التشريعات ومؤسسات التنشئة في مواجهة الجرائم المستحدثة، فيما يركز الثاني على صناعة القدوة في زمن المؤثرين، ومنظومة القيم لدى جيلي Z وألفا، وسبل تحصين الشباب من الاستقطاب والتأثيرات السلبية، بما يعزز الوعي والتفكير النقدي والمسؤولية المجتمعية.

مرصد الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر تمكين الشباب منتدى «اسمع وتكلم»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك

أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

مؤتمر المناخ COP31

شعبة الطاقة بالغرفة التجارية: من الضروري الترويج لفرص الاستثمار بمؤتمرات المناخ

جانب من الحدث

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يستقبل بعثة الآلية الافريقية لمراجعة النظراء

جانب من اللقاء

وزيرة الإسكان تستقبل السفير السنغالي.. تعاون مشترك في التخطيط العمراني

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد