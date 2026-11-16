رئيس جامعة الأزهر: لا تصادروا حق الشباب في السؤال.. فاحترام عقولهم أساس بناء الوعي

قال الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، إن ثقافة الحوار والإنصات واحترام عقول الشباب تمثل أساسًا رئيسًا في بناء الوعي وتعزيز التفاهم والتعايش المجتمعي، مشددًا على أن الشباب شركاء في صناعة المستقبل، وأن تمكينهم يبدأ باحترام عقولهم والاستماع إلى أفكارهم وعدم مصادرة حقهم في السؤال والمناقشة والتعبير عن آرائهم، وأوضح أن الحوار ثقافة أصيلة في الإسلام، الذي أرسى مبادئ الحكمة واحترام الآخر وحسن عرض الحجة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، وجعل الشورى والمشاركة وإعمال العقل من القيم التي تسهم في بناء الإنسان الواعي القادر على تحمل المسؤولية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته بالنسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحت شعار «قيمنا قوتنا»، إلى أن المنتدى لا يمثل مجرد ملتقى شبابي، بل يجسد منهجًا تربويًّا ومنصة حقيقية للتواصل مع الشباب ومناقشة أفكارهم وقضاياهم، مؤكدًا ضرورة عدم مصادرة حقهم في السؤال أو التضييق على رغبتهم في المعرفة والتفكير، مستشهدًا بنماذج من السيرة النبوية الشريفة التي تعكس احترام عقل الإنسان وإتاحة المجال أمامه للتفكير والتدبر وإبداء الرأي والمشاركة، وأشاد صديق برؤية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمامه المستمر بدعم الشباب وتوعيتهم، وترسيخ ثقافة الحوار معهم، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع وصناعة مستقبله.

التفكير النقدي لدى الشباب

وأوضح الدكتور محمود صديق، أن التحديات الفكرية والاجتماعية والرقمية المتسارعة تفرض ضرورة تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقيقة والشائعة، وبين الرأي والحقيقة العلمية، والقدوة الحقيقية والشهرة الزائفة، موضحًا أن القيم ليست مجرد شعارات، وإنما مبادئ ينبغي أن تنعكس على سلوك الإنسان وقراراته وعلاقاته بالآخرين، ودعا الشباب إلى عدم الخوف من السؤال أو التردد في التعبير عن آرائهم، وجعل الحوار سبيلًا للمعرفة والتفاهم لا وسيلة للخصومة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى اختلاف في القلوب، وأن الحوار الحقيقي يفتح آفاقًا للتعارف والتعايش وقبول الآخر.

وأكد رئيس جامعة الأزهر على مسؤولية المؤسسات التعليمية والتربوية في تحويل الحوار إلى ممارسة يومية، وإتاحة مساحات أوسع أمام الطلاب للمناقشة والمشاركة، والاستماع إلى مقترحاتهم وتشجيع مبادراتهم وربط ما يتعلمونه بقضايا المجتمع واحتياجات الوطن، مؤكدًا أن مسؤولية جامعة الأزهر لا تقتصر على تخريج المتخصصين في مختلف العلوم، بل تمتد إلى إعداد إنسان واعٍ معتز بهويته، منفتح على العالم، وقادر على الحوار والإبداع وخدمة وطنه والإنسانية، ودعا في ختام كلمته إلى تحويل توصيات منتدى «اسمع وتكلم» إلى مبادرات وبرامج عملية تصل إلى المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بما يجعل الاستماع إلى الشباب منهجًا دائمًا، ويحول أفكارهم الجادة إلى فرص حقيقية للمشاركة والعمل والإنجاز.

ويُعد منتدى «اسمع وتكلم»، الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، منصة حوارية لتعزيز التواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومناقشة القضايا الفكرية والمجتمعية التي تشغلهم. ويشهد المنتدى هذا العام مناقشة محورين رئيسين؛ يتناول الأول الجوانب القانونية والمؤسسية لحماية القيم والأخلاق، ودور التشريعات ومؤسسات التنشئة في مواجهة الجرائم المستحدثة، فيما يركز الثاني على صناعة القدوة في زمن المؤثرين، ومنظومة القيم لدى جيلي Z وألفا، وسبل تحصين الشباب من الاستقطاب والتأثيرات السلبية، بما يعزز الوعي والتفكير النقدي والمسؤولية المجتمعية.