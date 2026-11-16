مديرة مرصد الأزهر: الشهرة لا تصنع القدوة.. والأخلاق والعلم أساس بناء وعي الشباب

أكدت الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن ترسيخ القيم الأخلاقية بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي، في ظل التأثير المتزايد للمحتوى الإلكتروني على وعي الشباب وسلوكياتهم ومعايير اختيارهم للقدوات، مشددة على أن بناء الإنسان الواعي يمثل أساس تقدم الأوطان واستقرار المجتمعات.

جاء ذلك خلال النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، المنعقدة تحت شعار «قيمنا قوتنا»، بهدف فتح حوار جاد مع الشباب حول القضايا التي تشغلهم، ومناقشة التحديات الفكرية والمجتمعية المرتبطة بواقعهم ومستقبلهم.

رهام سلامة: الأخلاق أساس تقدم المجتمعات

وأوضحت مديرة مرصد الأزهر أن المنتدى، الذي انطلق عام 2018، يقوم على الاستماع الواعي والحوار المسؤول والتحقق من المعلومات قبل إصدار الأحكام، انطلاقًا من تعاليم الإسلام التي تؤكد أهمية الإنصات للفهم، وتحمل مسؤولية الكلمة، والاحتكام إلى العلم والبصيرة.

وأشارت إلى أن التدفق المتسارع للمعلومات وتعدد مصادر التأثير عبر الإنترنت أسهما في تداخل المعرفة النافعة مع الأفكار المضللة، فضلًا عن تراجع بعض معايير النجاح والقدوة أمام مظاهر الشهرة والانتشار، لافتة إلى التحديات المرتبطة بالتحقق من المعلومات والتنمر الإلكتروني وتأثير الحضور الرقمي الواسع على حياة الشباب.

وشددت رهام سلامة على أن الأخلاق تمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان والحفاظ على استقرار المجتمع، موضحة أن قيم العدل والصدق والأمانة والرحمة وحسن الخلق تشكل أساس الشخصية المسلمة، وأن التقدم الحقيقي يرتبط بوجود منظومة قيمية توجه المعرفة، وتنظم السلوك، وتحفظ الحقوق، وترسخ المسؤولية تجاه الآخرين.

مرصد الأزهر يستمع إلى الشباب لتعزيز الوعي النقدي

وأكدت مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حرص المرصد على الاستماع إلى الشباب والتعرف على أفكارهم وتساؤلاتهم، بما يساعد على تنمية وعي نقدي يجمع بين المعرفة والفهم والالتزام الأخلاقي.

وأعربت عن أملها في أن تخرج جلسات المنتدى برؤى وتوصيات عملية تدعم جهود التوعية والتنشئة، وتعزز الحوار بين الأجيال والمؤسسات، في إطار الرؤية المتكاملة للأزهر الشريف والدولة المصرية لبناء الإنسان وحماية وعيه.

محوران لمواجهة تحديات الفضاء الرقمي

ويواصل منتدى «اسمع وتكلم»، الذي أطلقه مرصد الأزهر عام 2018، دوره باعتباره منصة للحوار مع الشباب ومناقشة القضايا الفكرية والمجتمعية التي تشغلهم.

وتتناول النسخة الخامسة محورين رئيسيين؛ يركز الأول على الجوانب القانونية والمؤسسية لحماية القيم والأخلاق، ودور التشريعات ومؤسسات التنشئة في مواجهة الجرائم المستحدثة.

أما المحور الثاني، فيناقش صناعة القدوة في عصر المؤثرين، ومنظومة القيم لدى جيلي «Z» و«ألفا»، وسبل حماية الشباب من الاستقطاب والتأثيرات السلبية، بما يدعم الوعي والتفكير النقدي ويعزز المسؤولية المجتمعية.