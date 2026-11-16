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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تعزيز التعاون في حماية حقوق المبدعين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، السيد دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية. 

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التطلع لتعزيز برامج التعاون مع المنظمة بما يتسق مع التحديات الدولية المتزايدة المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ومؤكداً اهتمام الدولة البالغ بحقوق الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأداة فاعلة لدعم الابتكار والإبداع، وجذب استثمارات القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.

وأكد وزير الخارجية على التطلع لتحقيق التوازن بين تشجيع الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق المبدعين، مستعرضا ما تمتلكه مصر من إرث حضاري وثقافي عريق وإسهامات ممتدة في مجالات صناعة الكليم والتللي، حيث تنظر مصر إلى الملكية الفكرية باعتبارها أداة استراتيجية للحفاظ على هذا الإرث وتعظيم العائد الاقتصادي والثقافي منه.كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (٢٠٢٢–٢٠٢٧)، والتي تهدف إلى توحيد الحوكمة المؤسسية لإدارة شئون الملكية الفكرية، والتطوير التشريعي، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، مشيراً في هذا الصدد إلى إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتشكيل لجنة معنية بمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة.

من جانبه، أشاد المدير العام بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة، وبالتقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر الابتكار العالمي، مثمناً ما نفذته الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، خاصة برنامج الطروحات الحكومية، بما أسهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. كما أكد استعداد المنظمة للتجاوب مع ما طرحه الجانب المصري من تعاون ثلاثي موجه للقارة الأفريقية في مجالات التدريب وبناء القدرات بمجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية

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