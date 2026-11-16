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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس القابضة للمطارات يشارك في المنتدى العالمي للمستثمرين في البنية التحتية للطيران

رئيس القابضة للمطارات
رئيس القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

يشارك المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في أعمال المنتدى العالمي للمستثمرين في البنية التحتية للطيران (ICAO-ACI Global Aviation Infrastructure Investor Forum)، الذي يعقد يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بمقر منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بمدينة مونتريال بكندا، بالتعاون مع المجلس الدولي للمطارات العالمي ACI World، وذلك ضمن البرنامج التمهيدي للمؤتمر السابع للنقل الجوي العالمي (ATConf/7).

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية المتخصصة.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لمبادرة سبق أن طرحها المهندس أيمن عرب خلال أعمال الاجتماع السنوي والجمعية العامة والمؤتمر والمعرض العالمي للمجلس الدولي للمطارات (WAGA 2025)، بصفته عضواً بمجلس الحوكمة العالمي للمجلس الدولي للمطارات ممثلًا عن قارة إفريقيا، انطلاقًا من أهمية إيجاد منصة دولية متخصصة تجمع قيادات المطارات وصناع السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية، لبحث تحديات تمويل البنية التحتية للطيران واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في هذا المجال الحيوي.

ويمثّل تنظيم المنتدى خطوة مهمة نحو تحويل هذه الرؤية إلى حوار دولي متخصص، بمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين ومشغلي المطارات وشركاء التنمية، لمناقشة الاحتياجات المستقبلية للبنية التحتية للطيران، وآليات توفير التمويل المستدام اللازم لتطويرها، بما يواكب النمو المتوقع في صناعة النقل الجوي عالميًا.

وتتناول أعمال المنتدى عددًا من المحاور الرئيسية، من خلال جلستين نقاشيتين؛ تركز الجلسة الأولى و التي يشارك فيها المهندس أيمن عرب كمتحدث رئيسي و يديرها خوان كارلوس سالازار الامين العام لمنظمة الطيران المدني ICAO على الاستثمار في البنية التحتية للطيران، والدروس المستفادة وأفضل الممارسات والعوامل التي تعوق تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بما يشمل نماذج الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوزيع المخاطر، ومتطلبات الجاهزية الاستثمارية للمشروعات، والتحديات التمويلية والتنظيمية.

بينما تناقش الجلسة الثانية سبل تهيئة بيئة داعمة للاستثمار في البنية التحتية للطيران، من خلال السياسات والأطر التنظيمية، وآليات التمويل، والضرائب ورسوم المستخدمين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع ضخ استثمارات طويلة الأجل في مشروعات تطوير المطارات.
وشهد البرنامج الافتتاحي كلمات لكل من خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وجاستن إرباتشي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات العالمي (ACI World)، كما ضمت قائمة المشاركين في الجلسات قيادات وخبراء من مؤسسات دولية كبرى، من بينها مجموعة Aena، وشركة NATS، ومجموعة ADP، والبنك الدولي، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في قطاع البنية التحتية.

ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المنتدى في إثراء المناقشات المرتبطة بالمؤتمر السابع للنقل الجوي العالمي (ATConf/7)، من خلال بلورة مجموعة من الرسائل والتوصيات المتعلقة بتطوير آليات التمويل، وتحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز مشاركة المستثمرين، وتوسيع آفاق التعاون الدولي لدعم الاستثمار المستدام في البنية التحتية للطيران.

وصرح المهندس أيمن عرب بأن هذه المشاركة تعكس حرص الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على تعزيز الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية، وتفعيل الدور المتنامي لمصر في صناعة الطيران العالمية، لا سيما في ضوء حصولها مؤخرًا على مقعد بمجلس الحوكمة العالمي للمجلس الدولي للمطارات، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المشاركة في مناقشة وصياغة القرارات والتوجهات الاستراتيجية، وطرح المبادرات التي تسهم في رسم مستقبل صناعة الطيران عالميًا. وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم الاستفادة من هذا التمثيل الدولي، وتحويله إلى دور مؤثر يتيح لمصر الإسهام بفاعلية في صياغة الرؤى والسياسات المتعلقة بمستقبل المطارات، والمشاركة في تطوير الحلول التي تدعم نمو القطاع وتعزز استدامته وتنافسيته على المستوى العالمي.

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