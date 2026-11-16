مصر تطرح رؤيتها للسلام وإعادة الإعمار في إفريقيا أمام قمة الفرانكوفونية

ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلمة مصر أمام الجلسة المغلقة لرؤساء الوفود فى القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث عقدت الجلسة تحت عنوان (ترسيخ السلام: مشروع جماعي يقوم على تنوع مقوماتنا) .

وأكد الوزير خلال كلمة مصر تمسكها بالترابط الوثيق بين السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، باعتبارها ركائز متكاملة لتحقيق الرخاء والتقدم، مشدداً على أهمية ترسيخ هذه الرؤية وتفعيلها من خلال العمل المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المعنية بالشأن الإفريقي.

وشددت الكلمة على أهمية تكثيف الحوار وتبادل الرؤى وتعزيز التضامن بين أعضاء الأسرة الفرانكوفونية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات، وما تفرضه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية، تنعكس على استقرار الأسواق العالمية وإمدادات الطاقة، وتلقي بأعباء إضافية على الاقتصادات الناشئة، خاصة في القارة الإفريقية، بما يفاقم التحديات أمام جهود التنمية.

واستعرضت كلمة مصر التحركات المصرية لدعم السلام والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، مشيراً إلى مشاركة مصر في قمة فرنسا وإفريقيا التي عُقدت في نيروبي، والتجمعات الإفريقية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة في أكتوبر الماضي، ومن بينها منتدى العلمين الاقتصادي الإفريقي، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، والاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، والتي أكدت خلالها مصر أهمية وضع ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في صدارة أولويات العمل الإفريقي المشترك، اتساقاً مع توجهات السياسة الخارجية المصرية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة السادسة من الاحتفال بذكرى اعتماد سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، في الأول من نوفمبر الجاري، تحت عنوان «عشرون عاماً من بناء السلام واستدامته: من السياسة إلى التنفيذ».

وأوضح أن الرئيس السيسي أعلن بهذه المناسبة مبادرة لتخصيص شهر نوفمبر من كل عام لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ليشهد سلسلة من الأنشطة والفعاليات الداعمة لتنفيذ سياسة الاتحاد الإفريقي في هذا المجال، لافتاً إلى أن احتفال نوفمبر 2027 سيتزامن مع اليوبيل الفضي للاتحاد الإفريقي، بما يمثل فرصة لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وإبراز روح التضامن في دعم السلام والأمن وإعادة الإعمار والتنمية بالقارة.

كما استعرض إطلاق مصر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019، باعتباره منصة إفريقية دولية رفيعة المستوى للحوار وتبادل الرؤى، تستهدف تعزيز التكامل بين جهود إحلال السلام وتحقيق الأمن ودفع مسارات التنمية المستدامة، وتحويل هذه الرؤية إلى مبادرات عملية وأدوات مبتكرة تدعم تنفيذ سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

وأشاد الوزير بالشراكة بين المنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وبمساهمات المنظمة منذ الدورات الأولى للمنتدى في إثراء النقاشات حول القضايا الرئيسية المرتبطة بالسلام والتنمية.

وأعرب عن تطلع مصر إلى مشاركة فاعلة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية في الدورة المقبلة لمنتدى أسوان، المقرر عقدها بعد أيام، تحت عنوان «المنافع العالمية المشتركة: القدرات الإفريقية في عصر الاضطرابات»، بما يعزز فرص الحوار والتعاون الدولي لدعم جهود السلام والتنمية المستدامة في افريقيا.