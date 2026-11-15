وزير البترول يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع كمبوديا

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كمبوديا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور عثمان حسن الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية بحكومة كمبوديا، بحضور هالة يوسف سفيرة مصر لدى تايلاند ومملكة كمبوديا، وذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكمبوديا، في ضوء ما يجمع البلدين من روابط صداقة تاريخية وعلاقات متميزة ممتدة عبر عقود، حيث تُعد مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع كمبوديا، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وامتدادها التاريخي.

وأكد المهندس كريم بدوي حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقاتها مع كمبوديا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من علاقات صداقة وتفاهم متبادل؛ بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه.. رحب الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية بحكومة كمبوديا بالمهندس كريم بدوي، معربًا عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تربطها بمصر.

وأكد تطلع كمبوديا إلى دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الروابط التاريخية المتميزة بين البلدين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.