تخدم نحو 72 ألف نسمة في 6 مناطق.. وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يختتمان جولتهما اليوم بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بجناج بمركز بسيون

في ختام جولتهما اليوم، افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية جناج بمركز بسيون، بتكلفة إجمالية تبلغ 267 مليون جنيه، بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعدد من نواب البرلمان عن محافظة الغربية وممثلي الجهات القائمة على تنفيذ المشروع.

تحرك تنفيذي عاجل

واستمعت وزيرة الإسكان والمحافظ، عقب افتتاح المحطة، إلى شرح تفصيلي حول المشروع ومراحل تنفيذه ومكوناته، حيث أُقيمت المحطة على مساحة 2.5 فدان، بطاقة تصميمية تبلغ 7 آلاف متر مكعب يوميًا، فيما تصل طاقتها التشغيلية الفعلية إلى 4700 متر مكعب يوميًا، وتعتمد على نظام المعالجة البيولوجية المتتابعة (SBR)، بما يضمن معالجة مياه الصرف الصحي وفقًا للاشتراطات الفنية والبيئية.

رفع كفاءة الخدمات

وتضم المحطة منظومة متكاملة للمعالجة تشمل حوضين للمعالجة البيولوجية والترسيب، وحوضين لتركيز الحمأة، و16 حوضًا لتجفيفها، إلى جانب منظومة لحقن غاز الكلور، ومولد كهربائي احتياطي بقدرة 800 ك.ف.أ، ومبنى لنوافخ الهواء يضم 7 وحدات، فضلًا عن غرفة للتحكم والمراقبة بنظام (SCADA)، ومعمل ومبنى للمخزن والورشة ومبنى إداري وغرفة للحارس، بما يدعم كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.

وتخدم المحطة نحو 72 ألف نسمة في 6 مناطق: كفر سالم، وشبراتنا، وسلامون، وكفر الحمام، وبار الحمام، وعزبة الشورى، من خلال منظومة محطات الرفع المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي، والارتقاء بالأوضاع البيئية والصحية، وتوفير بنية أساسية متطورة لأهالي القرى والتوابع المستفيدة.

حل مشكلات المواطنين

واطلعت المهندسة راندة المنشاوي على تجهيزات المحطة وبرامج التشغيل والصيانة، ووجهت بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، والمتابعة المستمرة لجودة المياه المعالجة، وتوفير متطلبات التشغيل اللازمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المحطة واستدامة الخدمة.