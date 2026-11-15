قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاهي حواس يقدّم محاضرة كبرى بحضور 1000 مشارك ضمن فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المتاحف بالصين .. صور
من دكة كونيا سبور إلى صراع الكبار في مصر.. هل يكتب مصطفى محمد نهاية رحلته الأوروبية؟
قفزة جديدة في سوق الدخان.. ارتفاع أسعار هذا النوع من السجائر
ريمونتادا مثيرة..مصر تهزم إيطاليا وتتأهل لربع نهائي رجال بكأس العالم لسلاح السيف
محمود فتح الله: 70% من أسباب رحيل حسام حسن شخصية.. مستحيل يكون صلاح وراء إقالته .. النتائج العامل الأهم في تقييم تجربة على ماهر
اتبهدلنا من بعدك يا ميسي إنت ورونالدو.. أول مباراة لـ التانجو والبرتغال بعد اعتزال الدون والبرغوث
طاقم تحكيم مصري لمواجهة ناميبيا والكاميرون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
امتيازات بالجملة للمرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية .. تعرفي عليها
لا عودة للمفتشين حاليا.. إيران تصعّد انتقاداتها ضد وكالة الطاقة الذرية
فاروق فلوكس: تعبت وشقيت وجاء التكريم ليكلل مشواري.. و"سمعتي باظت بسبب الراقصة والسياسي"| حوار
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة تصل إلى حد الضباب تضرب الطرق خلال 48 ساعة
إسرائيل تستعد لزلزال مدمر في 2027.. آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين في التقديرات المتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستقبل وزيرة الإسكان قبل افتتاح محطات صرف صحي بطنطا وبسيون

محافظ الغربية ووزيرة الإسكان
محافظ الغربية ووزيرة الإسكان
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي بمركزي طنطا وبسيون، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،والدكتور محمود عبدالرحمن سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، ناقش محافظ الغربية ووزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وخطط استكمال منظومة الصرف الصحي بالقرى، إلى جانب بحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات التنفيذية لدفع العمل بالمشروعات، واستكمال التوسعات المطلوبة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بمختلف المراكز والمدن والقرى.

وأوضح المحافظ أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة بلغت 99.6%، من خلال 44 محطة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون متر مكعب يوميًا، فيما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 26% إلى 77%، من خلال 220 محطة رفع، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رفع كفاءة الخدمات 

ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتكثيف المتابعة الميدانية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

تحسين خدمات المواطنين 

وتتضمن زيارة الوزيرة جولة ميدانية بمركزي طنطا وبسيون لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى التشغيل، في إطار جهود الدولة لاستكمال مشروعات المرافق وتحقيق التغطية المتكاملة لخدمات الصرف الصحي بمختلف قرى ومدن محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل وزير الإسكان افتتاح مشروعات خدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

ترشيحاتنا

الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد

الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد

برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد

برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع الصراع

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع الصراع

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد