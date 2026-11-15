محافظ الغربية يستقبل وزيرة الإسكان قبل افتتاح محطات صرف صحي بطنطا وبسيون

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي بمركزي طنطا وبسيون، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،والدكتور محمود عبدالرحمن سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، ناقش محافظ الغربية ووزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وخطط استكمال منظومة الصرف الصحي بالقرى، إلى جانب بحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات التنفيذية لدفع العمل بالمشروعات، واستكمال التوسعات المطلوبة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بمختلف المراكز والمدن والقرى.

وأوضح المحافظ أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة بلغت 99.6%، من خلال 44 محطة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون متر مكعب يوميًا، فيما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 26% إلى 77%، من خلال 220 محطة رفع، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رفع كفاءة الخدمات

ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتكثيف المتابعة الميدانية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

تحسين خدمات المواطنين

وتتضمن زيارة الوزيرة جولة ميدانية بمركزي طنطا وبسيون لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى التشغيل، في إطار جهود الدولة لاستكمال مشروعات المرافق وتحقيق التغطية المتكاملة لخدمات الصرف الصحي بمختلف قرى ومدن محافظة الغربية.