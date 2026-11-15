وحدة السكان بأسوان تنفذ جولات توعوية بالمدارس لتعزيز الوعى وبناء قدرات الطلاب

تواصل وحدة السكان بأسوان بقيادة رانيا مغربى تنفيذ خطتها التوعوية من خلال 3 مبادرات رئيسية وهى " نحو جيل واعى " ، و " رواد العمل السكانى " ، و " ثقافتك معرفتنا " ، للوصول إلى مختلف الفئات العمرية والمجتمعية .

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز الوعى المجتمعى ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

زيارات ميدانية تستهدف طلاب المدارس

وفي هذا السياق ، تم إطلاق جولات ميدانية بالمدارس الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة بهدف ربط القضية السكانية بالتنمية البشرية وبناء قدرات الأجيال الجديدة ، وتعزيز وعى الطلاب بدورهم فى صناعة مستقبل مجتمعهم .

وشهد الأسبوع الأول زيارة 3 مدارس بمدينة أسوان ، هى السلام الخاصة ، والمستقبل الخاصة ، وعوض السيد الثانوية بنات بمشاركة أكثر من 150 طالب وطالبة ، مع إستمرار تنفيذ الجولات تباعًا بمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة .

حوار تفاعلى لبناء الوعى الإيجابى

وإرتكزت اللقاءات على الحوار المفتوح والمشاركة الفعالة ، ومناقشة طموحات الطلاب وإهتماماتهم بعيداً عن أسلوب المحاضرات التقليدية بما يسهم فى تنمية قدراتهم الشخصية وتأهيلهم ليكونوا سفراء للوعى الإيجابى داخل أسرهم ومجتمعاتهم .

تعاون مؤسسي وتكامل للجهود

ويتم تنفيذ الفعاليات بالتنسيق بين وحدة السكان ووحدة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم ، تحت إشراف الدكتورة صفاء ربيع ، وبمشاركة ممثلى مديريات التربية والتعليم والصحة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، إلى جانب طلاب الفرقة الثالثة بكلية الخدمة الإجتماعية المشاركين فى إطار التربية العملية .

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بقرى نصر النوبة بأسوان

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز تنفيذًا لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات ، مع تفريغ صناديق وحاويات القمامة للحفاظ على المظهر الحضارى وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين .

حملات نظافة بقريتى قورته والمالكى

وفى هذا السياق ، تابع عمرو عقل رئيس قرية قورته أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط الوحدة المحلية ، فيما تابع أحمد إبراهيم رئيس قرية المالكى تنفيذ أعمال النظافة بمحيط المدارس والوحدة الصحية بالتعاون مع الحملة الميكانيكية لمدينة نصر النوبة .

الإستماع لمطالب الأهالى

وعلى جانب آخر ، تم الإستماع إلى مطالب وإحتياجات أهالى قرية السبوع بحضور القيادات الطبيعية للوقوف على أبرز مطالبهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .