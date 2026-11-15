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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد شحوطها وعلى متنها 64 سائحًا.. ماذا حدث بالباخرة السياحية في نيل أسوان؟

فندق عائم
فندق عائم

نجحت الجهود المشتركة للجهات المعنية بمحافظة أسوان فى التعامل السريع مع واقعة شحوط فندق عائم بمياه نهر النيل بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو، حيث تم اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع الموقف وتأمين سلامة النزلاء والعاملين على متن الفندق العائم، مع إعادة تعويمه بنجاح واستكمال رحلته، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

القصة الكاملة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى غرفة عمليات محافظة أسوان إخطاراً بتعرض أحد الفنادق العائمة للشحوط بمياه النيل بنطاق مدينة كوم أمبو، وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية، والانتقال إلى موقع الواقعة للوقوف على ملابساتها والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع المتواجدين على متن الفندق.

فندق عائم

وفى إطار الإجراءات الاحترازية، تم إخلاء النزلاء المتواجدين على متن الفندق العائم بصورة آمنة، مع توفير حافلات بديلة لنقلهم واستكمال برنامج رحلتهم السياحية، بما يضمن عدم تأثرهم بالواقعة والحفاظ على سلامتهم وراحتهم.

وفى الوقت نفسه، تضافرت جهود الجهات المعنية للتعامل مع الفندق العائم والعمل على إعادة تعويمه، وهو ما تحقق بنجاح، بما أتاح استكمال رحلته بعد الاطمئنان على سلامة الفندق واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وتأتى سرعة التعامل مع الواقعة فى إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بمحافظة أسوان، والحرص على سرعة الاستجابة لمختلف الطوارئ والمواقف العارضة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والسائحين، وتأمين حركة الملاحة النهرية، والحفاظ على انتظام الحركة السياحية بنهر النيل.

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