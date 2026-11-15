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الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

الطقس غدًا
الطقس غدًا
عبد العزيز جمال

تترقب مختلف المحافظات حالة الطقس اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، في ظل استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على عدد من الطرق، وتتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق محدودة.

شبورة مائية كثيفة وتحذير من انخفاض الرؤية الأفقية

تتصدر الشبورة المائية قائمة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، إذ تشير التوقعات إلى فرص تكون شبورة كثيفة اعتبارًا من الساعة الثانية فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وصولًا إلى شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تصل الشبورة إلى حد الضباب في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة عددًا من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في حلايب وشلاتين

وتتضمن توقعات الطقس اليوم الأحد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%، على مناطق من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، امتدادًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، دون أن تشير التوقعات إلى امتداد هذه الفرص بصورة مؤثرة إلى مختلف المحافظات.

نشاط الرياح في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ومن الظواهر الجوية المنتظرة أيضًا نشاط الرياح أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وقد يؤدي نشاط الرياح إلى زيادة الإحساس بتغيرات الطقس، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في عدد من المناطق.

درجات الحرارة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة تفاوتًا بين المحافظات، مع استمرار الأجواء الأكثر دفئًا على جنوب البلاد، وانخفاض الصغرى خلال الليل في القاهرة وعدد من المدن.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المدن على النحو التالي:

  • القاهرة: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة.
  • الإسماعيلية: العظمى 27 درجة، والصغرى 15 درجة.
  • مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.
  • شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة.
  • أسوان: العظمى 33 درجة، والصغرى 17 درجة.

موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

وبالتزامن مع متابعة توقعات الطقس، يتزايد اهتمام المواطنين بموعد أول نوة شتوية في مصر لعام 2026، خاصة مع اقتراب نوة المكنسة، التي تعد من أبرز النوات الموسمية التي تؤثر على المحافظات الساحلية خلال شهر نوفمبر.

وتبدأ نوة المكنسة عادة يوم 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة أربعة أيام، وفق جدول النوات المرتبط بميناء الإسكندرية. وبناءً على موعدها المعتاد، فمن المتوقع أن تبدأ نوة المكنسة لعام 2026 يوم الاثنين 16 نوفمبر، وتستمر حتى نحو 19 نوفمبر.

وتعد نوة المكنسة أولى النوات الشتوية التي تستقبلها المحافظات الساحلية، وتتميز برياح شمالية غربية قوية وأمطار قد تكون غزيرة، إلى جانب اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج، ما يجعلها من الظواهر الجوية التي تستدعي استعدادات خاصة في المناطق المعرضة لتأثيراتها.

6 محافظات في مقدمة المناطق المتأثرة بنوة المكنسة

وتأتي المحافظات الساحلية في مقدمة المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات نوة المكنسة، وعلى رأسها:

  • الإسكندرية.
  • مطروح.
  • البحيرة.
  • كفر الشيخ.
  • بورسعيد.
  • دمياط.

وتختلف شدة الأمطار والرياح من محافظة إلى أخرى، وفق طبيعة الحالة الجوية ومدى امتداد السحب الممطرة ونشاط الرياح، كما قد تتباين التأثيرات بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية القريبة منها.

وتتميز النوة بطابعها الشمالي الغربي، إذ يمكن أن تصاحبها رياح قوية تؤثر على حركة الملاحة البحرية، وترفع الأمواج، فضلًا عن احتمالات سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية.
 

أمطار

هل تتزامن نوة المكنسة مع موجة الطقس الحالية؟

يأتي اقتراب نوة المكنسة في وقت تستمر فيه الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا، إلى جانب ظهور الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

ومع ذلك، فإن موعد النوة المعتاد لا يعني بالضرورة بدء التأثيرات الجوية أو انتهائها في التوقيت نفسه بجميع المحافظات، إذ تظل شدة الأمطار والرياح مرتبطة بالتطورات الفعلية للحالة الجوية.

وتبقى متابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمرًا مهمًا خلال الأيام المقبلة، خاصة لسكان المحافظات الساحلية، وقائدي السيارات على الطرق التي تشهد تكون الشبورة المائية، وكذلك العاملين في الأنشطة البحرية، لمتابعة أي تحديثات بشأن الأمطار أو اضطراب حركة البحر.

 

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