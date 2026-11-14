السلفادوري إيفان بارتون حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن تعيين الحكم السلفادوري الدولي، إيفان بارتون، لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقررة إقامتها يوم 23 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتمتع إيفان بارتون بخبرات تحكيمية دولية، حيث حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2018، وسبقت له المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022، كما أدار أربع مباريات في كأس العالم 2026، من بينها مباراة الدور نصف النهائي بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدد من المواجهات في البطولات القارية والدولية.