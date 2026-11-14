نتيجة مسابقة معلمي الأزهر 2026 .. رابط الاستعلام وموعد التظلمات

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة التعاقد مع 4517 معلمًا مساعدًا بالأزهر الشريف، تخصُّص «قرآن كريم»، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفقًا للمحافظات المعلن عنها، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، بالتزامن مع فتح باب التظلمات اعتبارًا من الجمعة 13 نوفمبر 2026 ولمدة أسبوعين.

ويستطيع المتقدمون التعرف على نتيجة المسابقة إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم، كما يمكنهم متابعة التعليمات المتعلقة بالتظلمات من خلال الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وفي سياق متصل أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة لسد العجز في عدد من التخصصات الدراسية بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

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كيف تستعلم عن نتيجة مسابقة 4517 معلمًا مساعدًا بالأزهر 2026؟

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة التعاقد مع 4517 معلمًا مساعدًا بالأزهر الشريف، تخصص «قرآن كريم»، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفقًا للمحافظات التي شملها الإعلان.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقرات الحكومية لمعرفة موقفهم من نتيجة الامتحان الإلكتروني.

وتتيح البوابة للمتقدمين متابعة موقفهم باستخدام البيانات المطلوبة للاستعلام، وفي مقدمتها الرقم القومي ورقم التقديم، بما يساعدهم على التعرف على نتيجة الاختبار ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالمسابقة.

ما رابط نتيجة مسابقة معلمي الأزهر عبر بوابة الوظائف الحكومية؟

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية لإتاحة نتائج المسابقات والإعلانات الوظيفية، ومن بينها نتيجة مسابقة التعاقد مع 4517 معلمًا مساعدًا بالأزهر الشريف.

ويمكن للمتقدمين الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة والاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الآتي:

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلمي الأزهر 2026:

https://jobs.caoa.gov.eg/

ويتعين على المتقدم استخدام الرقم القومي ورقم التقديم عند إجراء عملية الاستعلام، مع التأكد من إدخال البيانات بصورة صحيحة حتى يتمكن من الوصول إلى النتيجة الخاصة بطلبه.

متى يبدأ التظلم على نتيجة مسابقة 4517 معلمًا مساعدًا؟

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التظلمات على نتيجة مسابقة 4517 معلمًا مساعدًا بالأزهر الشريف اعتبارًا من يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ولمدة أسبوعين.

ويتيح فتح باب التظلمات للمتقدمين فرصة متابعة الإجراءات المقررة للاعتراض على نتيجة الامتحان الإلكتروني، وفقًا للتعليمات والضوابط التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن المهم للمتقدمين الراغبين في تقديم التظلمات متابعة الإعلانات الرسمية خلال فترة استقبال الطلبات، والالتزام بالمدة المحددة التي تبلغ أسبوعين، مع مراجعة التعليمات المنشورة بشأن آلية تقديم التظلم والإجراءات المطلوبة.

ما خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأزهر ومتابعة التظلمات؟

يمكن للمتقدمين متابعة نتيجة المسابقة والتعرف على التعليمات المتعلقة بالتظلمات من خلال مجموعة من الخطوات والقنوات الرسمية التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتشمل خطوات متابعة النتيجة والتظلمات ما يلي:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

استخدام الرقم القومي ورقم التقديم للاستعلام عن نتيجة المسابقة.

متابعة الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع فيسبوك.

الاطلاع على التعليمات الخاصة بفترة التظلمات ومدتها أسبوعان.

وتساعد هذه الخطوات المتقدمين على متابعة المستجدات المرتبطة بالمسابقة والتعرف على موقفهم من نتيجة الامتحان الإلكتروني، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بالتظلمات خلال الفترة المحددة.

ما التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة في المعاهد الأزهرية؟

في سياق متصل، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، فتح باب التقديم للاستعانة بمعلمين بنظام الحصة للعمل بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بهدف سد العجز في عدد من التخصصات والمواد الدراسية ودعم انتظام العملية التعليمية.

وتشمل التخصصات التي أعلن القطاع حاجته إليها ما يلي:

العلوم الشرعية.

العلوم العربية أو اللغة العربية.

الرياضيات.

العلوم.

الدراسات الاجتماعية.

اللغة الإنجليزية.

ويأتي الإعلان عن هذه التخصصات في إطار الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة لتوفير الاحتياجات التعليمية بالمناطق الأزهرية المختلفة، وفقًا للتخصصات التي تعاني عجزًا في أعداد المعلمين.

وتتيح هذه الفرص للراغبين في العمل بالمجال التعليمي التقدم إلى المناطق الأزهرية التابعة لمحل إقامتهم، مع الالتزام بالإجراءات والمستندات المطلوبة وفقًا للضوابط التي يحددها قطاع المعاهد الأزهرية.

متى ينتهي التقديم للعمل بنظام الحصة في المعاهد الأزهرية؟

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن تلقي طلبات التقديم للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة يستمر لمدة 10 أيام، اعتبارًا من يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ويتعين على الراغبين في التقدم خلال الفترة المحددة التوجه إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية التابع لها محل إقامتهم، لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التقديم.

ويختلف هذا الإعلان عن مسابقة التعاقد مع 4517 معلمًا مساعدًا بالأزهر الشريف، إذ يتعلق بالاستعانة بمعلمين بنظام الحصة لسد العجز في التخصصات المطلوبة، بينما ترتبط المسابقة الأولى بالتعاقد مع معلمين مساعدين تخصص «قرآن كريم» للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية وفقًا للمحافظات المعلن عنها.

أين يتم تقديم طلبات العمل بنظام الحصة بالأزهر؟

حدد قطاع المعاهد الأزهرية ديوان عام المنطقة الأزهرية التابع لها محل إقامة المتقدم باعتباره مقر تقديم طلبات الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة.

وبناءً على ذلك، يتعين على الراغبين في العمل اختيار المنطقة الأزهرية التابعة لمحل إقامتهم والتوجه إلى ديوانها العام لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة خلال مدة استقبال الطلبات.

كما ينبغي للمتقدمين مراجعة الشروط والضوابط التي تحددها المناطق الأزهرية قبل التوجه لتقديم الملفات، والتأكد من توافق تخصصاتهم مع المواد الدراسية التي أعلن القطاع حاجته إليها.

لماذا أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة؟

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة تأتي في إطار العمل على سد العجز في التخصصات المطلوبة، ودعم انتظام العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

ويستهدف هذا الإجراء توفير الاحتياجات التعليمية في عدد من المواد الدراسية، من خلال الاستعانة بمعلمين في التخصصات التي أعلن القطاع حاجته إليها، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها المناطق الأزهرية.

وتشمل هذه الاحتياجات العلوم الشرعية والعلوم العربية أو اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، مع استمرار استقبال الطلبات لمدة 10 أيام اعتبارًا من يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ما الفرق بين مسابقة 4517 معلمًا مساعدًا والتقديم بنظام الحصة بالأزهر؟

توجد اختلافات بين الإعلانين اللذين يتعلقان بتوفير معلمين للعمل في المؤسسات الأزهرية، سواء من حيث طبيعة الفرص أو التخصصات أو إجراءات التقديم.

فالمسابقة التي أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجتها تتعلق بالتعاقد مع 4517 معلمًا مساعدًا بالأزهر الشريف، تخصص «قرآن كريم»، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفقًا للمحافظات المعلن عنها، ويمكن الاستعلام عن نتيجتها من خلال بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم.

أما الإعلان الآخر، فيتعلق باستعانة قطاع المعاهد الأزهرية بمعلمين بنظام الحصة لسد العجز في عدد من المواد الدراسية، وتشمل التخصصات المطلوبة العلوم الشرعية والعلوم العربية أو اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

كما تختلف إجراءات التقديم بين الإعلانين، إذ ترتبط متابعة نتيجة المسابقة والتظلمات ببوابة الوظائف الحكومية والقنوات الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بينما يتم تقديم طلبات العمل بنظام الحصة من خلال ديوان عام المنطقة الأزهرية التابع لها محل إقامة المتقدم.

وبذلك يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص تحديد الإعلان المناسب لهم، ومراجعة التخصصات وإجراءات التقديم والمدة المحددة لكل إعلان، حتى يتمكنوا من استكمال الخطوات المطلوبة بصورة صحيحة.