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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي ..الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر ثبات سعر الدولار على مستوي الجهاز المصرفي وذلك مع ختام التعاملات المسائية في السوق الرسمية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

وسجلت أسعار الدولار استقرارًا على مستوي البنوك الحكومية والخاصة منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي والمحدد مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها .

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء آخر تحديث لسعر الدولار في بنك مصر نحو  53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها 

إجازة البنوك

ومن المقرر انتهاء إجازة البنوك التي جرى منحها بقرار دوري من البنك المركزي المصري؛ خلال ساعات من مساء اليوم تمهيدًا لاستئناف العمل في الجهاز المصرفي صباح غدا الأحد.

سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أول التعاملات المسائية بالتوازي مع اقتراب انتهاء إجازة البنوك مساء اليوم.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و كريدي أجريكول.

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي،الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، ابوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي".

سعر الدولار اليوم

الدولار في معظم البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي، البركة، الأهلي المصري،"

وصل سعر الدولار 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنكي سايب و الاهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيها للشراء و 53.6 جنيها للبيع في بنك نكست.

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