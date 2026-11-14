محافظ المنيا: تسريع إنجاز ملف المتغيرات المكانية لضبط مخالفات البناء

أكد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني ضرورة تكثيف الجهود والإسراع في تحقيق المستهدف وإنجاز ملف المتغيرات المكانية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

جاء ذلك -حسب بيان عن المحافظة اليوم خلال ترؤس المحافظ اليوم اجتماعًا مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في الملف، والوقوف على ما تم تحقيقه من مستهدفات، وبحث آليات تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالدقة وسرعة الفحص والتعامل مع المتغيرات المرصودة، باعتبار الملف أحد الأدوات المهمة في إحكام الرقابة على منظومة البناء والحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه المحافظ بأهمية تحفيز العاملين بالملف وتقدير جهود المتميزين منهم، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتشجيع روح المنافسة الإيجابية لتحقيق المستهدفات.