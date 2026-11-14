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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تسريع إنجاز ملف المتغيرات المكانية لضبط مخالفات البناء

محافظ المنيا
محافظ المنيا
أ ش أ

 أكد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني ضرورة تكثيف الجهود والإسراع في تحقيق المستهدف وإنجاز ملف المتغيرات المكانية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

جاء ذلك -حسب بيان عن المحافظة اليوم  خلال ترؤس المحافظ اليوم اجتماعًا مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في الملف، والوقوف على ما تم تحقيقه من مستهدفات، وبحث آليات تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالدقة وسرعة الفحص والتعامل مع المتغيرات المرصودة، باعتبار الملف أحد الأدوات المهمة في إحكام الرقابة على منظومة البناء والحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه المحافظ بأهمية تحفيز العاملين بالملف وتقدير جهود المتميزين منهم، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتشجيع روح المنافسة الإيجابية لتحقيق المستهدفات.

محافظ المنيا تكثيف المتغيرات المكانية

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