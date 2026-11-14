أحمد موسى: مصر لديها 10 آلاف كيلومتر سكك حديدية وتعمل على تغطيتها بكاميرات المراقبة

علق الإعلامي أحمد موسى على لقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع مسؤولي طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عقب حادث قطار العياط الأخير.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «السلامة أولًا، ليس هناك أرقام توازي أن يموت شخص، محدش ييجي يقول صرفنا إيه، يا سيدي اصرف، بس لازم يكون فيه أمان شامل في منظومة السكك الحديدية».

وأضاف: «عندنا 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، وسنعمل على تغطيتها بكاميرات المراقبة، وتوفير أحدث المعدات ووسائل الإنقاذ المتاحة عالميًا، من أجل تحقيق الأمن والسلامة للمنظومة».

وتابع: «أرواح الناس أمانة، وكلنا مسؤولون عنها، والحفاظ على سلامة المواطنين يتطلب تحمل المسؤولية، ولو كنت محتاجًا إلى أموال لتأمين المواطنين، فلا بد من توفيرها».

وأشار إلى ضرورة توفير جميع متطلبات الأمان خلال عام، بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي على النقل واحتياجات الركاب.

وأوضح: «من المهم أن نترك التحقيقات تكشف أصل الحكاية، وأن نترك للنيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، مهمة إيضاح الحقيقة، مع تجنب الممارسات التي يلجأ فيها بعض الأفراد إلى حرق القش على جانبي شريطي السكة الحديد، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في احتمالات وقوع الحوادث».

واختتم: «يجب أن نترك اللجنة المشكلة لبحث ملابسات حادث العياط تقول كلمتها، لأنها أدت اليمين، والنيابة ستقول لنا الحقيقة كاملة».