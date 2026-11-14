قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على 400 جنيه ينهي حياة أربعيني بطعنات غادرة في أبشواي بالفيوم
قبيل قمة بروكسل.. برنهام يتراجع عن الحديث بشأن عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي
ارتباك حركة الطيران الأمريكية.. فلايت أوير: تأجيل وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية
50 مليون يورو والهدف 1000.. مفاجأة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي
خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي.. ويقدم روشتة عن تعامل الطيار في هذه الحالات
صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف
ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط
مخاوف من نقص المعروض.. انقسام عالمي حول مستقبل النحاس في 2027
العراق.. إقالة 9 مسئولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين في تهريب نفط جرف الصخر للقضاء
مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا
أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم
خبير علاقات دولية: غموض أزمة الطيران الأمريكي يثير الشكوك.. والهجمات السيبرانية فرضية تستحق التحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر لديها 10 آلاف كيلومتر سكك حديدية وتعمل على تغطيتها بكاميرات المراقبة

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى على لقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع مسؤولي طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عقب حادث قطار العياط الأخير.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «السلامة أولًا، ليس هناك أرقام توازي أن يموت شخص، محدش ييجي يقول صرفنا إيه، يا سيدي اصرف، بس لازم يكون فيه أمان شامل في منظومة السكك الحديدية».

وأضاف: «عندنا 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، وسنعمل على تغطيتها بكاميرات المراقبة، وتوفير أحدث المعدات ووسائل الإنقاذ المتاحة عالميًا، من أجل تحقيق الأمن والسلامة للمنظومة».

وتابع: «أرواح الناس أمانة، وكلنا مسؤولون عنها، والحفاظ على سلامة المواطنين يتطلب تحمل المسؤولية، ولو كنت محتاجًا إلى أموال لتأمين المواطنين، فلا بد من توفيرها».

وأشار إلى ضرورة توفير جميع متطلبات الأمان خلال عام، بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي على النقل واحتياجات الركاب.

وأوضح: «من المهم أن نترك التحقيقات تكشف أصل الحكاية، وأن نترك للنيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، مهمة إيضاح الحقيقة، مع تجنب الممارسات التي يلجأ فيها بعض الأفراد إلى حرق القش على جانبي شريطي السكة الحديد، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في احتمالات وقوع الحوادث».

واختتم: «يجب أن نترك اللجنة المشكلة لبحث ملابسات حادث العياط تقول كلمتها، لأنها أدت اليمين، والنيابة ستقول لنا الحقيقة كاملة».

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

GTA 6

GTA 6 تطلق مسلسل رسوم متحركة داخل اللعبة نفسها

nova Flip

مفاجأة من هواوي.. هاتف nova Flip القادم بشاشة أعرض وتصميم مختلف تمامًا

نزاع جاجوار لاند روفر

إجبار جاجوار لاند روفر على إتلاف وثائق في نزاع قضائي مع BYD

بالصور

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد