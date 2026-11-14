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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طبيعية وطبية.. علاجات غير متوقعة للشخير تخلصك منه نهائيا

الشخير
الشخير
اسماء محمد

​يحدث الشخير عندما يضيق مجرى الهواء أثناء النوم، مما يتسبب في اهتزاز الأنسجة الرخوة في الحلق ورغم أن الشخير قد يكون مجرد إزعاج بسيط للشريك، إلا أنه في بعض الأحيان يكون علامة على حالة مرضية كامنة خطيرة تُعرف باسم انقطاع التنفس النومي الانسدادي (OSA).

ووفقا لما أورده موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق علاج الشخير. 

​التغييرات في نمط الحياة 

​نعرض مجموعة من الطرق الطبيعية و التغييرات التي تساعد في علاج الشخير :

​فقدان الوزن الزائد:يساعد إنقاص الوزن في تقليل كمية الأنسجة الدهنية في مؤخرة الحلق والتي تسبب انسداد مجرى الهواء.

​النوم على الجانب بدلاً من الظهر: النوم على الظهر يتسبب في رجوع اللسان والحنك الرخو إلى جدار الحلق الخلفي، مما يسد مجرى الهواء. يساعد استخدام وسائد خاصة أو حيل (مثل وضع كرة تننس خلف بيجامة النوم) في منع النوم على الظهر.

​رفع رأس السرير: رفع رأس السرير بمقدار 10 إلى 15 سنتيمتراً يمكن أن يساهم في إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً.

​استخدام شرائط الأنف أو موسعات الأنف الخارجية: توضع هذه الشرائط على جسر الأنف للمساعدة في زيادة توسيع ممرات الهواء الأنفية وتقليل المقاومة التنفسية.

​علاج احتقان الأنف أو الحساسية: الحساسية أو احتقان الجيوب الأنفية يقللان من تدفق الهواء، مما يجبر الشخص على التنفس من الفم ويزيد من حدة الشخير.

​تجنب الكحول والمهدئات: تؤدي المشروبات الكحولية والمهدئات إلى إرخاء عضلات الحلق بشكل مفرط، مما يسهم في انهيار مجرى الهواء أثناء النوم.

​الإقلاع عن التدخين: يهيج التدخين الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يفاقم التورم وتضيق ممرات الهواء.

​الحفاظ على قسط كافٍ من النوم: قلة النوم تجعل عضلات الحلق أكثر استرخاءً وسهولة في الاهتزاز.

 العلاجات الطبية والأجهزة المساعدة

​إذا لم تفد التغييرات المنزلية، فقد تحتاج لتجربة الخيارات الطبية المتقدمة:

​أجهزة تقديم الفك السفلي : أجهزة مصممة خصيصاً للمساعدة في ضبط وضعية الفك واللسان والحنك الرخو لإبقاء مجرى الهواء مفتوحاً.

​جهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP): وهو الجهاز الأكثر شيوعاً وفعالية لحالات انقطاع التنفس النومي، حيث يضخ الهواء بضغط خفيف عبر قناع أنفي أثناء النوم لمنع انسداد الحلق.

​التدخل الجراحي: تتوفر عدة إجراءات جراحية لتعديل أو إزالة الأنسجة الزائدة مثل استئصال اللهاء والحنك الرخو، أو تعديل الحاجز الأنفى المنحرف، أو تقليص تضخم اللوزتين.

الشخير علاج الشخير طرق علاج الشخير تغير العادات طرق طبية طرق طبيعية النوم

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