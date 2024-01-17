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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب وطرق علاج الشخير.. تعرف عليها

علاج الشخير
علاج الشخير

الشخير هو صوت تصدره الأنسجة في الجهاز التنفسي أثناء النوم نتيجة لعرقلة تدفق الهواء عبر الممرات التنفسية. وقد يكون الشخير مجرد ظاهرة طبيعية وغير ضارة في بعض الحالات، ولكن في حالات أخرى يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة، إليك بعض الأسباب المحتملة للشخير وخيارات العلاج المتاحة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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أسباب الشخير

انسداد مجرى الهواء: يمكن أن يحدث انسداد في المجرى التنفسي العلوي بسبب تراكم الأنسجة اللينة، مثل اللحمية الدهنية في الحنجرة واللسان، مما يتسبب في تضييق مجرى الهواء وتوليد صوت الشخير.
الاحتقان الأنفي: مشاكل في الجيوب الأنفية أو الاحتقان الأنفي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة تدفق الهواء وزيادة احتمالية الشخير.
ضعف عضلات الحلق واللسان: قد يكون هناك ضعف في عضلات الحلق واللسان، مما يجعلها تنسد وتعرقل تدفق الهواء، وبالتالي يحدث الشخير.


خيارات العلاج

تغييرات في نمط الحياة: قد يتضمن العلاج تغييرات في نمط الحياة، مثل فقدان الوزن إذا كانت البدانة هي السبب، وتجنب تناول الكحول والأدوية المهدئة قبل النوم التي تزيد من احتمالية الشخير.


أجهزة تنفسية: يمكن استخدام أجهزة تنفسية مثل أقنعة الانضغاط الهوائي المستمر (CPAP) لتوفير ضغط مستمر للهواء ومنع انسداد المجرى التنفسي أثناء النوم.


العلاج الدوائي: في بعض الحالات، يمكن أن يوصي الطبيب بتناول أدوية مثل الموانع اللسانية أو منبهات الجهاز التنفسي لتحفيز العضلات وتوسيع المجرى التنفسي.


مع ذلك، يُنصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل للشخير واقتراح العلاج المناسب. يجب أن يكون العلاج مبنيًا على التشخيص الدقيق للحالة والعوامل الفردية للمريض.

الشخير اسباب الشخير خيارات العلاج الجهاز التنفسي الممرات التنفسية ​​​​​​​health

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