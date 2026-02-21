قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر: شوبير يتميز بالسعي وراء المعلومة..ومدحت شلبي يعتمد على قناعاته الخاصة
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 21-2-2026
حكم استخدام الحقن والمحاليل في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب
لاتهامه بالتعدي على زوجته.. محمود حجازي يواجه هذه العقوبة بالقانون
النيابة تأمر بحبس متهم بالتعدي على فرد أمن بأحد المجمعات السكنية
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
أسماء عبد الحفيظ

الخشاف من أشهر المشروبات الرمضانية التي تضيف طاقة وترطيب للجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، ويعتبر الخشاف بالمكسرات خيارًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والسعرات الصحية التي يحتاجها الصائم.

 نقدم لك طريقة عمل الخشاف بالمكسرات خطوة بخطوة بطريقة سهلة وسريعة لتقدميه على سفرة الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور، للشيف حفصة الحافظ.

المكونات الأساسية للخشاف بالمكسرات

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
  • 1 كوب مشمش مجفف
  • 1 كوب قراصيا مجففة
  • 1 كوب تمر منزوع النوى
  • 1 كوب زبيب
  • نصف كوب لوز مجروش
  • نصف كوب عين الجمل الجوز مجروش
  • نصف كوب فستق حلبي مجروش
  • 1 لتر ماء
  • 3 ملاعق كبيرة عسل نحل أو حسب الرغبة
  • رشة قرفة للتزيين اختياري

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

نقع الفواكه المجففة
ضعي المشمش، القراصيا، التمر والزبيب في وعاء عميق مع الماء لمدة ساعة على الأقل لتلين الفواكه وتصبح سهلة المضغ.

تصفية الماء وإضافة المكسرات
بعد النقع، يمكن تصفية القليل من الماء أو استخدامه كله حسب الرغبة، ثم أضيفي المكسرات المجروشة مثل اللوز، عين الجمل، والفستق.

تحلية الخشاف
أضيفي عسل النحل حسب الذوق وحركي جيدًا حتى يذوب العسل في المشروب.

تقديم الخشاف
يسكب الخشاف في أكواب تقديم، ويمكن تزيينه برشة قرفة على الوجه لإضافة نكهة ورائحة شهية.

نصائح للحصول على خشاف مثالي

اختيار الفواكه والمكسرات الطازجة: كلما كانت المكونات ذات جودة أعلى، كلما كان الطعم ألذ والفائدة الغذائية أكبر.

عدم غلي المكسرات: للحفاظ على قيمتها الغذائية، يفضل إضافتها بعد نقع الفواكه مباشرة دون غلي.

التحلية الطبيعية أفضل: العسل يمنح طعمًا حلوًا طبيعيًا ويضيف فوائد صحية مقارنة بالسكر الأبيض.

تقديم بارد أو دافئ: يمكن تقديم الخشاف باردًا بعد تبريده في الثلاجة، أو دافئًا حسب رغبتك.

فوائد الخشاف بالمكسرات للصائم

  • يعيد الطاقة بسرعة بعد ساعات طويلة من الصيام
  • غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتمنح شعورًا بالشبع
  • المكسرات تمد الجسم بالدهون الصحية والبروتين والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد

الفواكه المجففة تحتوي على فيتامينات طبيعية ضرورية لتعويض الجسم عن نقص بعض العناصر أثناء النهار

الخشاف فوائد الخشاف بالمكسرات للصائم طريقة عمل الخشاف طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد