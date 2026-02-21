طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

الخشاف من أشهر المشروبات الرمضانية التي تضيف طاقة وترطيب للجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، ويعتبر الخشاف بالمكسرات خيارًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والسعرات الصحية التي يحتاجها الصائم.

نقدم لك طريقة عمل الخشاف بالمكسرات خطوة بخطوة بطريقة سهلة وسريعة لتقدميه على سفرة الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور، للشيف حفصة الحافظ.

المكونات الأساسية للخشاف بالمكسرات

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

1 كوب مشمش مجفف

1 كوب قراصيا مجففة

1 كوب تمر منزوع النوى

1 كوب زبيب

نصف كوب لوز مجروش

نصف كوب عين الجمل الجوز مجروش

نصف كوب فستق حلبي مجروش

1 لتر ماء

3 ملاعق كبيرة عسل نحل أو حسب الرغبة

رشة قرفة للتزيين اختياري

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

نقع الفواكه المجففة

ضعي المشمش، القراصيا، التمر والزبيب في وعاء عميق مع الماء لمدة ساعة على الأقل لتلين الفواكه وتصبح سهلة المضغ.

تصفية الماء وإضافة المكسرات

بعد النقع، يمكن تصفية القليل من الماء أو استخدامه كله حسب الرغبة، ثم أضيفي المكسرات المجروشة مثل اللوز، عين الجمل، والفستق.

تحلية الخشاف

أضيفي عسل النحل حسب الذوق وحركي جيدًا حتى يذوب العسل في المشروب.

تقديم الخشاف

يسكب الخشاف في أكواب تقديم، ويمكن تزيينه برشة قرفة على الوجه لإضافة نكهة ورائحة شهية.

نصائح للحصول على خشاف مثالي

اختيار الفواكه والمكسرات الطازجة: كلما كانت المكونات ذات جودة أعلى، كلما كان الطعم ألذ والفائدة الغذائية أكبر.

عدم غلي المكسرات: للحفاظ على قيمتها الغذائية، يفضل إضافتها بعد نقع الفواكه مباشرة دون غلي.

التحلية الطبيعية أفضل: العسل يمنح طعمًا حلوًا طبيعيًا ويضيف فوائد صحية مقارنة بالسكر الأبيض.

تقديم بارد أو دافئ: يمكن تقديم الخشاف باردًا بعد تبريده في الثلاجة، أو دافئًا حسب رغبتك.

فوائد الخشاف بالمكسرات للصائم

يعيد الطاقة بسرعة بعد ساعات طويلة من الصيام

غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتمنح شعورًا بالشبع

المكسرات تمد الجسم بالدهون الصحية والبروتين والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد

الفواكه المجففة تحتوي على فيتامينات طبيعية ضرورية لتعويض الجسم عن نقص بعض العناصر أثناء النهار