قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر: شوبير يتميز بالسعي وراء المعلومة..ومدحت شلبي يعتمد على قناعاته الخاصة
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 21-2-2026
حكم استخدام الحقن والمحاليل في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب
لاتهامه بالتعدي على زوجته.. محمود حجازي يواجه هذه العقوبة بالقانون
النيابة تأمر بحبس متهم بالتعدي على فرد أمن بأحد المجمعات السكنية
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لاتهامه بالتعدي على زوجته.. محمود حجازي يواجه هذه العقوبة بالقانون

الفنان محمود حجازي
الفنان محمود حجازي
معتز الخصوصي

تنظر المحكمة المختصة، أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي في القضية المتهم فيها بالتعدي على زوجته، غدًا السبت.

وسبق أن أخلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية؛ بعد اتهامه بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابات بها، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من زوجة الفنان، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء داخل مسكنهما بمدينة 6 أكتوبر؛ ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات، وفق ما ورد بأقوالها أمام جهات التحقيق.

وعقب البلاغ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث جرى الفحص وإجراء التحريات اللازمة، والتي توصلت إلى أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات أسرية، دون وجود شبهة جنائية أخرى.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية، مع استمرار فحص التحريات؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة. 

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

الفنان محمود حجازي التعدي النيابة العامة إصابات خلافات أسرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

نوران ماجد

نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم بأحداث مسلسل أولاد الراعي

الفنان عصام عمر و الفنان عمر شريف

تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من عين سحرية .. شجار عنيف بين عصام عمر وعمر شريف

عمرو سعد

مسلسل إفراج يستمر في صدارة التريند بعد عرض الحلقتين 2و3

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد