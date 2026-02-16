زوجة محمود حجازي تكشف أسرارا صادمة: عشت معاه فيلم رعب وصرفت عليه 7 مليون جنيه

انهارت رنا طارق، زوجة الفنان محمود حجازي، في حلقتها مع الإعلامي والفنان تامر عبد المنعم عبر برنامجه البصمة المذاع عبر شاشة قناة الشمس 2.

وكشفت رنا طارق زوجة محمود حجازي, تفاصيل حياتها الزوجية معه، واصفة إياها بأنها كانت أشبه بـ"فيلم رعب". رنا كشفت عن تعرضها للخيانة والعنف المستمر، وقالت إنها صدمت بما كان يفعله زوجها بعيدًا عن أعينها.

وأكدت رنا أنها صرفت 7.5 مليون جنيه على محمود حجازي، مؤكدة: "وقفت أساعده ماديًا وقولتله اعتمد على نفسك"، لكنها اكتشفت لاحقًا أنه لا يستطيع أن يكون زوجًا أو أبًا على حد قولها. وأضافت: "مش قادر يكون زوج ولا أب.. فين ربنا وأنت رايح للفندق للبنت؟"

وتابعت رنا تفاصيل صادمة أخرى، قائلة إن هناك بنات كتير بعتولها أن محمود حجازي بيكلمهم، وكان يخبرهن أنها طليقته، مؤكدة أن هذا كان جزء من مؤامرة ضده. ووصفت حياتها معه بأنها ليست مشاكل زوجية عادية، بل اكتشفت أنه شخص وحش جدًا.

رنا لم تتوقف عند هذا الحد، بل قالت إن ابنها يعاني من شبه توحد ويؤذيها كل يوم، وأن محمود حجازي كان يرفض إثبات زواجهما في مصر، وحتى قام بمنع سفر ابنهم عندما طالبت بالطلاق.

كما كشفت رنا عن علاقته بـ"فتاة الفندق"، قائلة إنها تعرفت عليها من خلال تيك توك، وأن بعض الفنانين تواصلوا مع والدها قائلين: "انقذ بنتك من محمود حجازي". وأضافت: "كنت بلاقي ملابس نسائية في شقتنا.. وكان بيقولي إن دي حاجاتك".

وتطرقت إلى العنف الجسدي، حيث قالت: "ضربني 3 ساعات متواصلة.. هددني بالقتل، وطلعلي السكينة"، مشيرة إلى أنها كانت تدعمه ماليًا حتى بعد زواجه: "بعت ذهبي عشان ظروفه المادية مكنتش حلوة.. وكنت بديله دولارات كل ما أنزل مصر".

رنا ختمت تصريحاتها بالقول: "قالي ظروفي المادية مش أحسن حاجة.. ووافقت اتجوزه عشان حبيته"، مؤكدة أن سلوكه وتصرفاته الغريبة جعلتها تشعر بأنها ضحية شخص شرير، وأنه كان يذهب إلى نساء أخريات ويكذب عليها باستمرار.



