قائمة سحور متكامل لمدة 30 يوما في رمضان.. أفكار متنوعة لتجنب الملل

مع حلول شهر رمضان المبارك؛ تبحث الأسر عن أفكار متنوعة لـ وجبة السحور، بحيث تضمن الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة خلال ساعات الصيام، مع تجنب الشعور بالعطش أو الخمول.

ونقدم القائمة التالية التي تحوي مقترحات يومية متجددة للسحور، لمدة 30 يومًا، وهي تجمع بين القيمة الغذائية، والتنوع في الأصناف.

اليوم 1: فول بالزبدة + بيض مسلوق + خضراوات طازجة

اليوم 2: زبادي بالعسل والمكسرات + خبز حبوب كاملة

اليوم 3: بطاطس مسلوقة بالكمون وزيت الزيتون + جبن قريش

اليوم 4: عجة خضار بالفرن + سلطة خيار بالزبادي

اليوم 5: فول بالطحينة + طماطم وخيار

اليوم 6: شوفان باللبن والموز

اليوم 7: تونة بزيت الزيتون + خبز أسمر

اليوم 8: بيض أومليت + جبن أبيض + زيتون

اليوم 9: لبنة بزيت الزيتون والزعتر + خضراوات

اليوم 10: حمص بالطحينة + خبز بلدي

اليوم 11: بطاطس مهروسة بزيت الزيتون + بيض

اليوم 12: زبادي بالفواكه الطازجة

اليوم 13: فول إسكندراني + بصل وطماطم

اليوم 14: ساندويتش جبن قريش وخس

اليوم 15: شكشوكة خفيفة + خبز أسمر

اليوم 16: شوفان بالعسل والقرفة

اليوم 17: جبن رومي خفيف + خضراوات

اليوم 18: تونة وذرة + عصير ليمون

اليوم 19: بيض مسلوق + أفوكادو

اليوم 20: زبادي + تمر + مكسرات

اليوم 21: فول بزيت الزيتون والليمون

اليوم 22: عجة بطاطس بالفرن

اليوم 23: جبن أبيض + طماطم وزيت زيتون

اليوم 24: شوفان بالتمر

اليوم 25: حمص مهروس بزيت الزيتون

اليوم 26: تونة مع جبن قريش

اليوم 27: بيض أومليت بالمشروم

اليوم 28: زبادي يوناني بالعسل

اليوم 29: فول بالبيض

اليوم 30: طبق متنوع خفيف (جبن + بيض + خضراوات + حفنة مكسرات)

ويؤكد خبراء التغذية، أهمية الحرص على تناول كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والابتعاد عن الأطعمة المالحة والمقلية في وجبة السحور؛ لتجنب الشعور بالعطش خلال ساعات النهار، مع التركيز على البروتينات والألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول.