قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار
استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس ⁠الوزراء الأسترالي: لن نعيد أي مواطن من مخيمات داعش في سوريا ‌
اللهم اشف أمي.. إمام عاشور يعلن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة
قائمة سحور متكامل لمدة 30 يوما في رمضان.. أفكار متنوعة لتجنب الملل
2 مليار مشاهدة .. الأوقاف يكشف كواليس دولة التلاوة
فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو– روسيا مندليف الدولية في العلوم الأساسية (2026)
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قائمة سحور متكامل لمدة 30 يوما في رمضان.. أفكار متنوعة لتجنب الملل

السحور
السحور
ريهام قدري

مع حلول شهر رمضان المبارك؛ تبحث الأسر عن أفكار متنوعة لـ وجبة السحور، بحيث تضمن الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة خلال ساعات الصيام، مع تجنب الشعور بالعطش أو الخمول. 

ونقدم القائمة التالية التي تحوي مقترحات يومية متجددة للسحور، لمدة 30 يومًا، وهي تجمع بين القيمة الغذائية، والتنوع في الأصناف.

اليوم 1: فول بالزبدة + بيض مسلوق + خضراوات طازجة
اليوم 2: زبادي بالعسل والمكسرات + خبز حبوب كاملة
اليوم 3: بطاطس مسلوقة بالكمون وزيت الزيتون + جبن قريش
اليوم 4: عجة خضار بالفرن + سلطة خيار بالزبادي
اليوم 5: فول بالطحينة + طماطم وخيار
اليوم 6: شوفان باللبن والموز
اليوم 7: تونة بزيت الزيتون + خبز أسمر

اليوم 8: بيض أومليت + جبن أبيض + زيتون
اليوم 9: لبنة بزيت الزيتون والزعتر + خضراوات
اليوم 10: حمص بالطحينة + خبز بلدي
اليوم 11: بطاطس مهروسة بزيت الزيتون + بيض
اليوم 12: زبادي بالفواكه الطازجة
اليوم 13: فول إسكندراني + بصل وطماطم
اليوم 14: ساندويتش جبن قريش وخس

اليوم 15: شكشوكة خفيفة + خبز أسمر
اليوم 16: شوفان بالعسل والقرفة
اليوم 17: جبن رومي خفيف + خضراوات
اليوم 18: تونة وذرة + عصير ليمون
اليوم 19: بيض مسلوق + أفوكادو
اليوم 20: زبادي + تمر + مكسرات

اليوم 21: فول بزيت الزيتون والليمون
اليوم 22: عجة بطاطس بالفرن
اليوم 23: جبن أبيض + طماطم وزيت زيتون
اليوم 24: شوفان بالتمر
اليوم 25: حمص مهروس بزيت الزيتون
اليوم 26: تونة مع جبن قريش
اليوم 27: بيض أومليت بالمشروم

اليوم 28: زبادي يوناني بالعسل
اليوم 29: فول بالبيض
اليوم 30: طبق متنوع خفيف (جبن + بيض + خضراوات + حفنة مكسرات)

ويؤكد خبراء التغذية، أهمية الحرص على تناول كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والابتعاد عن الأطعمة المالحة والمقلية في وجبة السحور؛ لتجنب الشعور بالعطش خلال ساعات النهار، مع التركيز على البروتينات والألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول.

السحور سحور سحور رمضان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

منتخب مصر

أحمد دياب: لم نتلق برنامج المنتخب المشارك في كأس العرب ولن ندخل في سجال

الزمالك

ضغط شديد.. عبدالجليل ينتقد جدولة مباريات الزمالك ويكشف صعوبة الرحلات الخارجية

سيراميكا

هل تؤثر فترة راحة سيراميكا كليوباترا على جاهزية لاعبيه أمام الزمالك؟

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

البط
البط
البط

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد