اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

محمد صبيح

شهد سعر الدولار في مصر ثباتا نسبيًا مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026؛ وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية إقرار حزمة من الحوافز الاجتماعية لدعم الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل خلال شهر رمضان المعظم.

الدولار ثابت

تضمنت آخر تدولات في سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتا بمختلف البنوك في أوائل تعاملات له اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.69 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه لنحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، الكويت الوطني، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة".

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.71 جنيه للشراء و 46.81 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 46.73 جنيه للشراء و 46.83 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  46.84 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، فيصل الاسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، مصر، سايب، الإسكان والتعمير، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلى سعر

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف أبو ظبي الاسلامي.

