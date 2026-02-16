قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزة شهرة وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش للحياء
بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثير الأتربة العالقة والأجواء المغبرة على عدد من المناطق، تشمل شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، إلى جانب الصحراء الغربية، ما يؤثر على جودة الهواء والرؤية الأفقية في بعض الفترات.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد كذلك تدفق غطاء سحابي من السحب المتوسطة والعالية، يمتد على السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد يصاحب هذا الغطاء السحابي، مع تقدم ساعات اليوم، فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وتتوقع الهيئة أن يشهد طقس غد الثلاثاء 17 فبراير 2026 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية، مقارنة بالأيام الماضية.

ويسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون معتدلًا إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يميل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يعود الطقس ليصبح باردًا خلال ساعات الليل.

نشاط رياح مثير للأتربة وتراجع الرؤية

وأشارت الهيئة إلى نشاط ملحوظ للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت الأرصاد من أن هذا النشاط قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

كما توقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تُقدر بنحو 20%، على مناطق متفرقة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء، على فترات غير منتظمة.

اضطراب في الملاحة البحرية

وفيما يخص حالة البحر، حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل الشمالية، خاصة سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، ما يستدعي توخي الحذر من قبل الصيادين ومرتادي البحر.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا تسجل في القاهرة الكبرى صغرى 13 درجة وعظمى 24 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى تتراوح بين 20 و23 درجة، في حين ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، لتصل في أسوان إلى 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرارها في متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، مع توجيه النصيحة للمواطنين بارتداء الملابس المناسبة، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق المتأثرة بالأتربة ونشاط الرياح.

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية لشهر رمضان في المنيا.. الأربعاء

محافظ القليوبية الجديد

أول تصريح لمحافظ القليوبية الجديد : العمل بروح الفريق ومتابعة كافة الملفات الحيوية التى تمس المواطنين

النائبة هند حازم

النائبة هند حازم تُبدي تحفظات على تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتطالب بتعزيز التمكين والكرامة والإتاحة

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

