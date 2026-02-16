الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثير الأتربة العالقة والأجواء المغبرة على عدد من المناطق، تشمل شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، إلى جانب الصحراء الغربية، ما يؤثر على جودة الهواء والرؤية الأفقية في بعض الفترات.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد كذلك تدفق غطاء سحابي من السحب المتوسطة والعالية، يمتد على السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد يصاحب هذا الغطاء السحابي، مع تقدم ساعات اليوم، فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.



انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وتتوقع الهيئة أن يشهد طقس غد الثلاثاء 17 فبراير 2026 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية، مقارنة بالأيام الماضية.

ويسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون معتدلًا إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يميل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يعود الطقس ليصبح باردًا خلال ساعات الليل.

نشاط رياح مثير للأتربة وتراجع الرؤية

وأشارت الهيئة إلى نشاط ملحوظ للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت الأرصاد من أن هذا النشاط قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.



فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

كما توقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تُقدر بنحو 20%، على مناطق متفرقة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء، على فترات غير منتظمة.

اضطراب في الملاحة البحرية

وفيما يخص حالة البحر، حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل الشمالية، خاصة سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، ما يستدعي توخي الحذر من قبل الصيادين ومرتادي البحر.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا تسجل في القاهرة الكبرى صغرى 13 درجة وعظمى 24 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى تتراوح بين 20 و23 درجة، في حين ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، لتصل في أسوان إلى 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرارها في متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، مع توجيه النصيحة للمواطنين بارتداء الملابس المناسبة، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق المتأثرة بالأتربة ونشاط الرياح.