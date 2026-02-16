محمد القس: نقدم في رمضان متعة للمشاهد وليس منافسة

كشف الفنان محمد القس، كواليس مشاركته في مسلسل "حد أقصى" والمقرر عرضه في شهر رمضان .



وقال محمد القس في مداخلة هاتفية على قناة " أون"، :" مش بحب مصطلح منافسة لكن إحنا بنقدم متعة للمشاهد في شهر رمضان ".

وتابع محمد القس: " الهدف الأساسي من الاعمال الفنية إن الجمهور يستمتع ويقضي وقت حلو ".

وأكمل محمد القس:" كواليس العمل في أعمال فنية في مصر تختلف عن الاعمال الفنية في الخليج ".

ولفت محمد القس:" المشاركة في أعمال فنية متنوعة تعتبر تحدي جديد لي"، مضيفا:" المخرجة مايا أشرف زكي مخرجة متمرسة وعارفة هيا عايزة تعمل إيه".