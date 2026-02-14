بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة النجم ياسر جلال أغنية ترويجية جديدة للمسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني باسم «مين اللي ميحبش مودي» بصوت النجم ياسر جلال ومصطفى أبو سريع.



وبشكل جديد ومختلف كعادته قدم ياسر جلال الأغنية بصوته ليقدم اغنية مبهجة بأجواء صيفية على ساحل البحر بمشاركة النجم الكوميدي مصطفى أبو سريع.



النجم ياسر جلال يحاول دائما أن يقدم أدواره بشكل مختلف تماما عن الأدوار السابقة حيث يبرع في إجادة إدارة فن التمثيل، ووافق على تقديم الأغنية الجديدة حيث ناسبت الشخصية التي يقدمها في المسلسل.

مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من بطولة النجم ياسر جلال والنجمة القديرة ميرفت أمين بمشاركة آيتن عامر وهدى الإتربي ومصطفى أبو سريع ويمنى طولان ومحسن منصور وآيسل رمزي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق وإنتاج مها سليم.