مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

علق سيدريك كازي المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي علي خسارة فريقه أمام الزمالك في كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي خسارة أمام نظيره فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال سيدريك كازي، المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك: محبط للغاية من الخسارة ولم ندخل المباراة في حالة جيدة.

تابع: احترمنا الخصم زيادة في الشوط الأول وكان باستطاعتنا أن نسجل لكن في الاخير نحن خارج البطولة وهذا أمر محبط لنا جميعا.

واصل: لم ارى لاعب محدد من نادي الزمالك كنجم للقاء الفريق أدى بشكل جيد كفريق جماعي.

واختتم حديثه قائلا: جمهور نادي الزمالك كان الدافع والقوة لفوز فريقهم اليوم وهما عنصر قوة.