مرينا بظروف صعبة.. أول رد من الزمالك بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

أعرب إبراهيم صلاح المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إبراهيم صلاح عقب اللقاء:" الفريق يمر بظروف صعبة من غيابات وضغط مباريات، ولكن نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب، ونشكر الجماهير على الدعم ونسعى لمواصلة المشوار".

وواصل المدرب العام:" الزمالك مستعد وجاهز لمواجهة أي فريق، ومع اكتمال صفوف الفريق ستكون الأمور أفضل، وخضنا مباراة في الدوري ثم واجهنا كايزر تشيفز في الكونفدرالية، وسنلتقي مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في كأس مصر".



واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته قائلًا:" نسعى لإسعاد الجماهير في المباريات المقبلة، والقادم سيكون أفضل".

وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.