ضبط شخص ربط كلبا في تروسيكل وسَحَلَه بالشرقية
أحمد موسى: مول برميلان أكبر مول تجاري في زايد ويضم علامات تجارية الشهيرة
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
رياضة

مرينا بظروف صعبة.. أول رد من الزمالك بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أعرب إبراهيم صلاح المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال إبراهيم صلاح عقب اللقاء:" الفريق يمر بظروف صعبة من غيابات وضغط مباريات، ولكن نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب، ونشكر الجماهير على الدعم ونسعى لمواصلة المشوار".
وواصل المدرب العام:" الزمالك مستعد وجاهز لمواجهة أي فريق، ومع اكتمال صفوف الفريق ستكون الأمور أفضل، وخضنا مباراة في الدوري ثم واجهنا كايزر تشيفز في الكونفدرالية، وسنلتقي مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في كأس مصر".


واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته قائلًا:" نسعى لإسعاد الجماهير في المباريات المقبلة، والقادم سيكون أفضل".
وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

إبراهيم صلاح نادي الزمالك الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية

