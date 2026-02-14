أحمد فتحي: جوزيه كان بيخاف من فلافيو ومكانش بيحب يروح يكلمه

تحدث اللاعب أحمد فتحي نجم الزمالك عن أداء اللاعب أمادو فلافيو نجم النادي الأهلي ومنتخب أنجولا السابق.

فلافيو

وقال أحمد فتحي عبر قناة اون سبورت: “فلافيو ، انا لعبت عليه كنت بلعب في الاسماعيلي فانا لعبت عليه ثيردباك مرة كان كل مصر بتكلم عليه وحش قولتله اللاعيب دة لاعيب جامد جدا وأنا في الإسماعيلي، خلي بالك فلافيو من الشخصيات اللي مش اي حد يرتاحلها بس هو كان بيحبني اوي وميهزرش مع اي حد هو شخصية كدة جد علي طول ، جوزية كان بيخاف منه او مش بيخاف منه مكانش بيحب يروح يكلمه هو علي طول جد ومتنشن وهو دايما يحب الكروس علي القريبة دايما فكان جيلبرتو حافظه فكنت انا اجي اعمله كروس يطلع عالي الناحية التانية يقولي فتحي ويقعد يزعقلي اروح عامله سوري وماشي اصل انا حافظه هيقعد يزعقلي فـ اسيبه وامشي..”.

وكان قد أعرب أمادو فلافيو نجم النادي الأهلي ومنتخب أنجولا السابق عن أمنياته بتدريب أحد الفرق في الدوري المصري.

وقال فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامجه الكابتن: الجمهور المصري وحشني جدا وجماهير الأهلي بشكل خاص.

وأضاف: "وحشني النادي الأهلي والجميع داخله لاعبين وجماهير وجميع العالمين وأنا مبسوط وسعيد بتواجدي معك يا صقر لأنك تذكرني بالعديد من الأشياء الجميلة وذكريات رائعة.

وتابع: الجميع في مصر كان يعاملني بشكل رائع وكنت بتعامل كأني واحد من أهل مصر وأتمنى أن أكون متواجدًا في مصر قريبا وأتمنى أن أكون مدربا في مصر وأعيش الأجواء مع الجماهير وأكررها مرة أخرى وحشني النادي الأهلي وجماهيره وكنت أتواجد داخل النادي ولا أحب أن أغادر يوميا لأني كنت أشعر كأنه بيتي والجميع كان يحبني سواء أهلي أو زمالك رغم المنافسة كان هناك احترام كبير بيننا.

وأضاف: منتخب أنجولا يمتلك فرص للتأهل ومباراة مصر ستكون الأقوى والأصعب ويجب علينا التركيز في إنهاء الهجمات بشكل أفضل والالتزام التكتيكي وبعض التفاصيل الصغيرة لو ركزنا عليها سنخوض مباراة قوية.