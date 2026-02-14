قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالصور.. ديسكو مصر وواما ولولا جفان يتألقون في عيد الحب بـ نويبع
بعد خفض أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الإدخار لمدة سنة
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد فتحي: جوزيه كان بيخاف من فلافيو ومكانش بيحب يروح يكلمه

فلافيو
فلافيو
باسنتي ناجي

تحدث اللاعب أحمد فتحي نجم الزمالك عن أداء اللاعب أمادو فلافيو نجم النادي الأهلي ومنتخب أنجولا السابق.

فلافيو

وقال أحمد فتحي عبر قناة اون سبورت: “فلافيو ، انا لعبت عليه كنت بلعب في الاسماعيلي فانا لعبت عليه ثيردباك مرة كان كل مصر بتكلم عليه وحش قولتله اللاعيب دة لاعيب جامد جدا وأنا في الإسماعيلي،  خلي بالك فلافيو من الشخصيات اللي مش اي حد يرتاحلها بس هو كان بيحبني اوي وميهزرش مع اي حد هو شخصية كدة جد علي طول ، جوزية كان بيخاف منه او مش بيخاف منه مكانش بيحب يروح يكلمه هو علي طول جد ومتنشن وهو دايما يحب الكروس علي القريبة دايما فكان جيلبرتو حافظه فكنت انا اجي اعمله كروس يطلع عالي الناحية التانية يقولي فتحي ويقعد يزعقلي اروح عامله سوري وماشي اصل انا حافظه هيقعد يزعقلي فـ اسيبه وامشي..”.

وكان قد أعرب أمادو فلافيو نجم النادي الأهلي ومنتخب أنجولا السابق عن أمنياته بتدريب أحد الفرق في الدوري المصري.

وقال فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامجه الكابتن: الجمهور المصري وحشني جدا وجماهير الأهلي بشكل خاص.

وأضاف: "وحشني النادي الأهلي والجميع داخله لاعبين وجماهير وجميع العالمين وأنا مبسوط وسعيد بتواجدي معك يا صقر لأنك تذكرني بالعديد من الأشياء الجميلة وذكريات رائعة.

وتابع: الجميع في مصر كان يعاملني بشكل رائع وكنت بتعامل كأني واحد من أهل مصر وأتمنى أن أكون متواجدًا في مصر قريبا وأتمنى أن أكون مدربا في مصر وأعيش الأجواء مع الجماهير وأكررها مرة أخرى وحشني النادي الأهلي وجماهيره وكنت أتواجد داخل النادي ولا أحب أن أغادر يوميا لأني كنت أشعر كأنه بيتي والجميع كان يحبني سواء أهلي أو زمالك رغم المنافسة كان هناك احترام كبير بيننا.

وأضاف: منتخب أنجولا يمتلك فرص للتأهل ومباراة مصر ستكون الأقوى والأصعب ويجب علينا التركيز في إنهاء الهجمات بشكل أفضل والالتزام التكتيكي وبعض التفاصيل الصغيرة لو ركزنا عليها سنخوض مباراة قوية.

فلافيو الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد