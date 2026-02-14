نادي دكر وسط كل الظروف.. عمرو الدردير: الزمالك لا يعرف الاستسلام رغم الأزمات

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بالفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يواصل تحدي الظروف الصعبة، وتحقيق النجاحات، رغم الأزمات التي يمر بها منذ سنوات.

الزمالك

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه على "فيس بوك": وقال: «النادي ده عمره ما شم ريحة استقرار، ولا كان عنده في يوم فلوس كتير، ولا إدارته مستقرة.. كل سنة في مشاكل».

وأكد: «بيحاولوا يفطَّسوه كل مرة وبيقوم منها دكر.. ما عندناش أي حاجة ولسه بنتنفس، بعد ما الكل قال دول ماتوا خلاص».

وواصل: «بيكسب دوري، وقبل كده أفريقيا، في عز ما اللي جنبه عنده لبن العصفور، أنا بتخيل لو الزمالك عنده فلوس واستقرار؛ أقسم لك بالله ما حد هيقف في وشه».

واختتم منشوره قائلًا: «علشان كده أنا فخور بالفحل ده.. نادي دكر وسط كل الظروف، بيتحدى نفسه بجمهوره، وبيقوم منها، وسط ما الكل متوقع إنه خلاص.. فارس الزمالك في اللوجو عُمره ما يسلم؛ لأن الزمالك كسر يعني إيه استسلام».

وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية؛ ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.