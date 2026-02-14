بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا

قلب بيراميدز الطاولة على باور ديناموز، وحول تأخره إلى الفوز بـ 3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح باور ديناموز، التهديف، في الدقيقة 19، عن طريق موسي شوما، ثم أدرك بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 27، عن طريق مصطفي زيكو.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 34، عن طريق يوسف أوباما.

وعزز بيراميدز الهدف الثالث في ابدقيقة 53، عن طريق ايفرتون دا سيلفا.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز الي النقطة الـ 16، محتلا المركز الاول، وتجمد باور ديناموز في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

تشكيل بيراميدز خلال المباراة

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: حامد حمدان - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي- يوسف شيكا - مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - باسكال فيري - دودو الجباس - محمود زلاكة. مروان حمدي