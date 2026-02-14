اختبارات بدنية ومحاضرات نظرية وعملية لحكام الأقصر وأسوان وقنا

أجرى أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، السبت، اختبارات لياقة بدنية لعدد 35 حكمًا ومساعدًا من حكام الصعيد بمختلف الدرجات من محافظات: الأقصر وأسوان وقنا، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية لإدارة المباريات المقبلة، بإستاد الأقصر، في إطار معسكرات رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، والتي تُقام لأول مرة لحكام الوجه القبلي.

وشهد برنامج اليوم الأول أيضًا، تدريبات عملية على الحالات الجدلية، خاصة ما يتعلق بلمس اليد والتداخلات داخل منطقة الجزاء وخارجها، إلى جانب تدريبات على سرعة رد الفعل، وحُسن التمركز، واتخاذ القرارات السليمة.

كما تضمن اليوم، محاضرات نظرية ألقاها أوسكار رويز على الحكام المشاركين، تناول خلالها أسس تطوير أداء الحكم، والصفات، الواجب توافرها في الحكم الحديث، وشرح أحدث تعديلات قانون اللعبة، ومتطلبات المرحلة المقبلة من أداء تحكيمي منضبط يواكب تطور المنافسات.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، لتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بمستوى الحكام في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة داخل الملاعب، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.