رضا بهلوي: الضغوط الخارجية والاضطرابات الداخلية قد تُسقط الحكم الديني في إيران
إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية
ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو
هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني
المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح
حكم صيام من ينام أغلب نهار رمضان.. دار الإفتاء تجيب
أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026
حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين
صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد
أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اختبارات بدنية ومحاضرات نظرية وعملية لحكام الأقصر وأسوان وقنا

إسلام مقلد

أجرى أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، السبت، اختبارات لياقة بدنية لعدد 35 حكمًا ومساعدًا من حكام الصعيد بمختلف الدرجات من محافظات: الأقصر وأسوان وقنا، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية لإدارة المباريات المقبلة، بإستاد الأقصر، في إطار معسكرات رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، والتي تُقام لأول مرة لحكام الوجه القبلي.

وشهد برنامج اليوم الأول أيضًا، تدريبات عملية على الحالات الجدلية، خاصة ما يتعلق بلمس اليد والتداخلات داخل منطقة الجزاء وخارجها، إلى جانب تدريبات على سرعة رد الفعل، وحُسن التمركز، واتخاذ القرارات السليمة.

كما تضمن اليوم، محاضرات نظرية ألقاها أوسكار رويز على الحكام المشاركين، تناول خلالها أسس تطوير أداء الحكم، والصفات، الواجب توافرها في الحكم الحديث، وشرح أحدث تعديلات قانون اللعبة، ومتطلبات المرحلة المقبلة من أداء تحكيمي منضبط يواكب تطور المنافسات.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، لتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بمستوى الحكام في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة داخل الملاعب، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

