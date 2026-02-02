أوسكار رويز يحاضر 80 حكمًا ومساعدًا استعدادًا لمباريات الدوري

ألقى أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، محاضرة، اليوم الإثنين، لعدد 80 حكمًا ومساعدًا، إلى جانب حكام تقنية الفيديو (VAR)، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر؛ في إطار تنفيذ استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لتطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءة الحكام.

وتناولت المحاضرة، شرح عدد من الحالات التحكيمية الجدلية السابقة، مع التأكيد على تعليمات اللجنة الرئيسية بشأن “التطبيق الصحيح لبنود قانون اللعبة”، بالإضافة إلى شرح عملي باستخدام لقطات فيديو، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات دوري القسم الأول.