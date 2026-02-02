عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، لأقوال الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب بفتاة تحمل الجنسية النمساوية بفندق شهير بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات، أن الواقعة كان الفنان محمود حجازي مقيما في فندق هيلتون بمنطقة بولاق أبو العلا، و كانت الفتاة صديقته مقيمة بنفس الفندق كل منهما في غرفة منفصلة، وكان المتهم تحت تأثير الكحول علي آثره قام بدخول غرفة المجني عليها ومعاشرتها بالإكراه والذي دفع الفتاة تحرير محضر بالواقعة.



وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الفنان محمود حجازي لاتهمامه بالتعدي علي فتاة داخل فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بتحرير محضر ضد الفنان محمود حجازي بالتعدي بفتاة داخل فندق.

وانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة، وتم ضبط الفنان واقتياده لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات