حسب منطقتك.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم خلال 2026
مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
توك شو

ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو

كريم محمد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض النواب بالكونجرس أكدوا علاقة جيفري إبستين بالموساد الإسرائيلي.

وأضاف «موسى» خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد» أن بعض المسئولين استقالوا من منصبهم بعد الكشف عن وثائق جيفري إبستين.

وأشار إلى أنه ليس كل الأسماء التى يتم تداولها في ملفات جيفري إبستين ارتكب جرائم منافية للأخلاق.

ملفات جيفري إبستين

وأوضح أن الإعلام الدولي مهتم بملفات جيفري إبستين أكثر من توقعات الضربة الأمريكية لإيران، مشيرا إلى أن يهود باراك رئيس الكيان الصهيوني كان صديق لـ جيفري إبستين.

كشف الإعلامي أحمد موسى، الأسباب الحقيقة وراء تواجد اسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضمن ملفات جيفري إبستين، معقبًا: «الملف دا يعتبر الشغل الشاغل للعالم كله، دا بيغطي على موضوع إيران».

وأضاف، قائلًا: «أحمد أبو الغيط تم تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ملفات إبستين، وكمان أعداءه كتير استغله دا وتم نشره على السوشيال».

وتابع: «اليوم كلمت أحمد أبو الغيط هاتفيا وتحدثنا عن ملف إبستين وحقيقة تواجده ضمن هذه الملفات، وتم بحث الملف في الأمانة العامة للجامعة، وفي 2010 تم دعوته لحضور ملتقى دبلوماسي في جزيرة سيربنت بالإمارات، والمتلقى دا كان لوزراء الخارجية العرب في الإمارات في ذلك الوقت».

وأكمل: "المدعون للمتلقى كانوا على قائمة واحدة، وإبستين حصل على نسخة من القائمة المدعويين للمتلقى، وبالمناسبة أبو الغيط لم يذهب للمتلقى وكمان لم يلتقى إطلاقا بـ إبستين، ولا ليس له علاقة بأي شيء، ولكن إبستين حصل على نسخة من قامة المدعوين لهذا المتلقى».

وأردف: « أحمد أبو الغيط قال لي إنه المتلقى كان في الإمارات، لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بين هناك بينه وبين وإبستين».

