إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصر تتصدر المشهد الإنساني في غزة.. أحمد موسى يكشف أرقاما وكواليس غير معلنة

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية لعبت دورًا استثنائيًا وتاريخيًا في دعم الشعب الفلسطيني خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر لم تكتفِ بالمواقف السياسية، بل تحركت على الأرض بشكل إنساني مباشر لاستقبال الجرحى والمصابين.

وأوضح موسى، خلال تصريحاته على قناة صدى البلد، أن نحو 107 آلاف من الجرحى الفلسطينيين دخلوا الأراضي المصرية لتلقي العلاج، في واحدة من أكبر عمليات الدعم الإنساني التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن ما قامت به مصر يعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا لا يقبل المزايدة.

وشدد الإعلامي أحمد موسى ، على أن القاهرة واجهت الضغوط الإسرائيلية بموقف حاسم لا يقبل التراجع، لافتًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إغلاق معبر رفح ورفض ختم جوازات الفلسطينيين، سقطت أمام الإرادة المصرية، التي فرضت واقعًا مختلفًا على الأرض.

وأضاف أن الدولة المصرية أعلنت بشكل واضح رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدًا أن هذا الرفض لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل قرار سيادي نُفذ عمليًا، ليحبط مخططًا كان يستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه.

وأشار موسى، إلى وجود فلسطينيين عالقين داخل مصر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، نتيجة تعقيدات الأوضاع الأمنية، موضحًا أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بمحاولات إخراج نحو مليوني مواطن من غزة بالقوة، وستقف سدًا منيعًا أمام أي سيناريو يمس أمن الشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد موسى عن اقترابه من الانتهاء من الجزء الثاني من كتابه «أسرار»، موضحًا أن العمل الجديد سيكون أضخم من سابقه، حيث يتجاوز 600 صفحة، ويتضمن معلومات ووثائق وشهادات جديدة تتعلق بجماعة الإخوان.

وأكد موسى، أن الكتاب المرتقب سيحمل مفاجآت قوية، كاشفًا أن تواصله اليومي مع مصادر وشخصيات مختلفة أتاح له جمع تفاصيل وحكايات غير مسبوقة، من المنتظر أن تثير جدلًا واسعًا فور صدور الكتاب.

احمد موسى صدى البلد غزة مصر فلسطين

