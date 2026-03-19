الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرياض.. الاجتماع الوزاري يطالب إيران بوقف اعتداءاتها فورا

الاجتماع الوزاري في الرياض
الاجتماع الوزاري في الرياض
فرناس حفظي

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، خلال اجتماع وزاري تشاوري في الرياض، الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الهجمات ومطالبين بوقفها فورًا.


وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 12 دولة، بينها السعودية، مصر، الإمارات، تركيا، قطر، والأردن، حيث بحثوا تداعيات الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية ومطارات ومقار دبلوماسية.

وأكد البيان المشترك أن هذه الاعتداءات "لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة"، مشددًا على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمعون إيران بوقف اعتداءاتها فورًا، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على خفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.

كما شدد البيان على أن مستقبل العلاقات مع طهران مرهون باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم وتسليح الميليشيات في المنطقة.

ودعا الوزراء إيران إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817، والامتناع عن تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب.


وفي الشأن اللبناني، أكد المجتمعون دعمهم لأمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه، مع تفعيل سيادة الدولة على كامل أراضيها، كما أدانوا في الوقت ذاته العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.


وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة التطورات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن واستقرار دولهم.

وزراء خارجية دول عربية اجتماع وزاري تشاوري الرياض الاعتداءات الإيرانية السعودية مصر الإمارات

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء
فيات شاهين
