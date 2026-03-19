عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران

حذر عباس عراقجي من ما وصفه بـ"مؤامرة أمريكية" تهدف إلى جرّ دول أخرى إلى صراع عسكري ضد إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.



وخلال اتصال هاتفي مع كايا كالاس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أشار عراقجي إلى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على طهران قد تؤدي إلى تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي.



ودعا وزير الخارجية الإيراني الدول الأوروبية إلى ممارسة ضغوط على الأطراف التي وصفها بـ"المعتدية" لوقف العمليات العسكرية، محذرًا من العواقب الوخيمة لاستمرار التصعيد.



كما اعتبر أن أي دعم للعمليات الأمريكية والإسرائيلية يمثل تواطؤًا مع ما وصفها بـ"جرائم" تُرتكب بحق الشعب الإيراني.