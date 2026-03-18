الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تضرب قلب الطاقة .. حريق في منطقة راس لفان في قطر

شهدت قطر تصعيدًا أمنيًا خطيرًا بعد تعرض مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم صاروخي، أسفر عن اندلاع حريق داخل أحد المواقع الحيوية، في تطور يعكس اتساع دائرة استهداف منشآت الطاقة في المنطقة.

وأفادت تقارير محلية نقلا عن قطر للطاقة، أن المدينة الصناعية تعرضت مساء اليوم لهجمات صاروخية، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل أحد المرافق، وسط حالة استنفار واسعة لفرق الطوارئ.

وأكدت "قطر للطاقة" في بيانها أنها قامت بنشر فرق الاستجابة بشكل فوري لاحتواء الحريق في رأس لفان، مشيرة إلى أن النيران تسببت في أضرار جسيمة بالموقع المستهدف، إلا أنه لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الهجوم.

وفي تحديث لاحق، شددت الشركة على أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منشآت أخرى، وهو ما ساهم في الحد من تداعيات الحادث، خاصة في ظل حساسية الموقع الذي يُعد من أهم مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتُعتبر مدينة رأس لفان الصناعية ركيزة أساسية في قطاع الطاقة العالمي، حيث تضم منشآت استراتيجية لمعالجة وتسييل الغاز، ما يجعل أي استهداف لها يحمل تداعيات محتملة تتجاوز الحدود المحلية لتطال الأسواق الدولية.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث باتت منشآت الطاقة هدفًا مباشرًا في سياق الصراعات الجيوسياسية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق.

ويرى مراقبون أن استهداف منشأة بهذا الحجم يشكل رسالة تصعيدية واضحة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، ما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر حساسية، تستهدف البنية التحتية الحيوية بشكل مباشر.

ورغم احتواء الحريق وعدم وقوع خسائر بشرية، فإن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالموقع تطرح تساؤلات حول حجم التأثير الفعلي على العمليات داخل رأس لفان، وما إذا كانت هناك انعكاسات محتملة على إنتاج أو تصدير الغاز خلال الفترة المقبلة.

وفي المجمل، يؤكد هذا التطور أن منطقة الخليج تدخل مرحلة جديدة من التوتر، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الأهداف العسكرية، بل امتدت إلى شرايين الطاقة، ما يضع الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة.

قطر الغاز قطر للغاز راس لفان إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

صورة أرشيفية

أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس حتى هذا الموعد

ترشيحاتنا

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

وقف أعمال بناء مخالفة بعين شمس

بتوجيهات من محافظ القاهرة .. وقف أعمال بناء مخالفة بعين شمس | صور

البابا تواضروس

قداسة البابا يهنئ الأقباط بعيد الصليب ويستعيد ذكرى اكتشافه بعد 17 قرنًا | صور

بالصور

بيزود الجمال وبيقلل التوتر.. مش هتصدق فوائد الشاي بلبن

الشاي بلبن
الشاي بلبن
الشاي بلبن

بعد ارتفاع الأسعار .. أشهر 5 سيارات سيدان مستعملة تقضي العيد بيها

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

التسمم الممبارى.. يؤدى إلى الوفاة بسبب الفسيخ

التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ
التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ
التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ

قبل سفريات العيد.. كيف تتجنب المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار؟

المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار
المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار
المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد