القبض على عامل تعدى على طبيب داخل موقف بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب بأحد المواقف بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبسؤاله تضرر من أحد الأشخاص لقيامه بتاريخ 26 إبريل المنقضى بالتعدى عليه بالسب لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الإصطدام ببعضهما حال سيرهما مترجلين بدائرة القسم.





أمكن ضبط المشكو فى حقه ( عامل - مقيم بالقليوبية) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









