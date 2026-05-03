علاج الهربس.. كل ما تحتاج معرفته للتخلص من الأعراض بسرعة

الهربس (Herpes) هو عدوى فيروسية يسببها غالبًا فيروس HSV-1 أو HSV-2، ويظهر في صورة حبوب مؤلمة أو تقرحات حول الفم أو الأعضاء التناسلية.

علاج الهربس

لا يوجد علاج نهائي يقضي على الفيروس تمامًا، لكنه يمكن السيطرة عليه وتقليل الأعراض والانتكاسات.

أولًا: ادوية المضادة للفيروسات لتقليل الألم والحكة

تسرّع التئام الحبوب

تقلل فرصة تكرار الإصابة

تقلل العدوى للآخرين

- ثانيًا: علاج موضعي للأعراض

كريمات مخدرة لتخفيف الألم

كمادات باردة على المنطقة المصابة

مرطبات لتقليل التشقق

- ثالثًا: دعم المناعة (مهم جدًا)

لأن الفيروس ينشط مع ضعف المناعة:

النوم الكافي

تقليل التوتر

غذاء صحي غني بالفيتامينات

شرب الماء بكثرة

إذا كانت أول مرة تظهر فيها الأعراض

إذا كانت التقرحات شديدة أو منتشرة

إذا تكررت النوبات بشكل متقارب

إذا كان المريض طفلًا أو حاملًا أو لديه ضعف مناعة

الهربس لا يشفى نهائيًا لكنه يختفي ويعود على فترات

العدوى تنتقل باللمس المباشر أثناء النشاط

يجب تجنب التقبيل أو العلاقات أثناء ظهور الأعراض

علاج الهربس يعتمد أساسًا على الأدوية المضادة للفيروسات مثل الأسيكلوفير + دعم المناعة + علاج الأعراض، مع السيطرة عليه وليس القضاء النهائي عليه.