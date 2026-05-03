قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ تغذية يحذر من الأنظمة غير المتوازنة ويؤكد: الاعتدال في السكريات أساس الصحة
بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
وفاة سودانيتين أثناء محاولتهما عبور المانش للوصول إلى بريطانيا
خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب
دموع الوداع في أنفيلد.. محمد صلاح يكشف السر الإنساني خلف رحيله عن ليفربول| ما القصة؟
الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاج الهربس.. كل ما تحتاج معرفته للتخلص من الأعراض بسرعة

الهربس
الهربس
ريهام قدري

الهربس (Herpes) هو عدوى فيروسية يسببها غالبًا فيروس HSV-1 أو HSV-2، ويظهر في صورة حبوب مؤلمة أو تقرحات حول الفم أو الأعضاء التناسلية.

 علاج الهربس

لا يوجد علاج نهائي يقضي على الفيروس تمامًا، لكنه يمكن السيطرة عليه وتقليل الأعراض والانتكاسات.

 أولًا: ادوية المضادة للفيروسات لتقليل الألم والحكة

تسرّع التئام الحبوب

تقلل فرصة تكرار الإصابة

تقلل العدوى للآخرين

- ثانيًا: علاج موضعي للأعراض

كريمات مخدرة لتخفيف الألم

كمادات باردة على المنطقة المصابة

مرطبات لتقليل التشقق

- ثالثًا: دعم المناعة (مهم جدًا)

لأن الفيروس ينشط مع ضعف المناعة:

النوم الكافي

تقليل التوتر

غذاء صحي غني بالفيتامينات

شرب الماء بكثرة

إذا كانت أول مرة تظهر فيها الأعراض

إذا كانت التقرحات شديدة أو منتشرة

إذا تكررت النوبات بشكل متقارب

إذا كان المريض طفلًا أو حاملًا أو لديه ضعف مناعة

الهربس لا يشفى نهائيًا لكنه يختفي ويعود على فترات

العدوى تنتقل باللمس المباشر أثناء النشاط

يجب تجنب التقبيل أو العلاقات أثناء ظهور الأعراض

علاج الهربس يعتمد أساسًا على الأدوية المضادة للفيروسات مثل الأسيكلوفير + دعم المناعة + علاج الأعراض، مع السيطرة عليه وليس القضاء النهائي عليه.

الهربس عدوى فيروسية علاج الهربس هربس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الاستعلام عن فاتورة المياه

طريقة سهلة بالرابط.. كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026

أفضل الأدعية المستحبة عند ذبح الأضحية

ناوي تضحي في العيد؟.. أفضل الأدعية المستحبة عند نحر الأضحية والتوقيت

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد