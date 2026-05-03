أستاذ تغذية يحذر من الأنظمة غير المتوازنة ويؤكد: الاعتدال في السكريات أساس الصحة

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، أن الالتزام بالكميات الموصى بها من السكريات يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة، مشيرًا إلى أن المعلومات الغذائية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون غير دقيقة وتؤدي إلى ممارسات غذائية خاطئة.



الفاكهة والخضروات لا غنى عنهما في النظام الغذائي

وأوضح أن الحد الآمن لاستهلاك السكر يختلف بين الرجال والسيدات، حيث يقدر الاستهلاك اليومي المناسب للرجال بنحو 45 جرامًا (ما يعادل 9 ملاعق صغيرة)، مقابل 24 جرامًا للسيدات (حوالي 6 ملاعق صغيرة).

وشدد على أن تقليل السكريات المضافة خطوة أساسية لأي نظام صحي، مع أهمية الاعتماد على المصادر الطبيعية للسكر. كما أكد أن الامتناع التام عن تناول الفاكهة أو الخضروات لا يستند إلى أسس علمية، نظرًا لكونهما مصدرًا رئيسيًا للفيتامينات والألياف.