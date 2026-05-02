خبير تغذية علاجية : لا توجد فائدة سحرية لـ عيش الشعير

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، إن الفوائد المبالغ فيها التي يتم ترويجها لعيش الشعير لا تستند إلى أدلة علمية دقيقة، مشددًا على ضرورة أن يكون الحكم على أي غذاء مستندًا إلى الدراسات العلمية والمعامل وليس الانطباعات الشخصية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور: "كله دقيق وكله كربوهيدرات"، مؤكدًا أن القمح، الشعير، والشوفان متقاربون إلى حد كبير من حيث التركيب الغذائي، ولا يوجد ما يجعل أحدهم "سحريًا" مقارنة بالآخر كما يتم الترويج له.

وأكّد نزيه أن وصف بعض المنتجات بأنها مفيدة بشكل مطلق دون الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للفرد هو أمر غير دقيق علميًا، مشيرًا إلى أن الفائدة الغذائية تختلف من شخص لآخر بناءً على حالته الصحية ونمط حياته.